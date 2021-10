Ligue des champions: Messi, Griezmann, Benzema, Salah… les principaux buts de la soirée en vidéo

La troisième journée des poules de la Ligue des champions a offert ce mardi un joli spectacle sur les pelouses de toute l’Europe. De Lionel Messi à Antoine Griezmann en passant par Mohamed Salah et Karim Benzema, plusieurs stars ont marqué. Découvrez les plus beaux buts de la soirée en vidéo.

Messi sauve le PSG

Bien lancé par Kylian Mbappé, le PSG s’est fait peur et a même été mené après des buts d’André Silva et Nordi Mukiele. Et puis Lionel Messi s’est réveillé et a marqué un doublé pour faire gagner Paris (3-2) avec au passage un une-deux avec le poteau et une panenka sur penalty. Une belle réponse au carton de Manchester City contre Bruges (5-1) plus tôt dans la soirée.

Un doublé et un rouge pour Griezmann, Salah a le dernier mot pour Liverpool

Les supporters du PSG seront peut-être restés sur leur faim au Parc des Princes. Ceux de l’Atlético et de Liverpool, eux, ont assisté à match remarquable en termes d’intensité et de suspense.

Auteur d’un superbe rush, Mohamed Salah a éliminé trois joueurs du club madrilène avant de voir sa frappe déviée finir au fond. A peine cinq minutes plus tard, Naby Keita a doublé la mise d’une demi-volée surpuissante depuis l’entrée de la surface des Colchoneros.

Ensuite, le show Griezmann a commencé. Le Français a d’abord relancé l’Atlético en déviant une frappe non cadrée de Koke. Pas au mieux depuis son retour à Madrid, Antoine Griezmann a égalisé à dix minutes de la mi-temps.

Le spectacle proposé par les Reds et les Madrilènes a été un délice, malgré l’expulsion directe de "Grizou" pour un pied au visage de Roberto Firminio. Un penalty transformé par Mohamed Salah a donné la victoire aux Anglais. Toujours invaincu, Liverpool garde la tête du groupe B devant les Colchoneros.

Zéro pointé pour Milan

Malheureusement pour le public présent dans le stade du Dragon, le spectacle n’a pas été au rendez-vous du duel gagné par Porto contre l’AC Milan (1-0). Malgré la titularisation d’Olivier Giroud, préféré à Zlatan Ibrahimovic, le club lombard n’a rien montré sur le plan offensif et chercher encore son premier point de la saison en Ligue des champions. Longtemps en échec devant le but, et notamment Mehdi Taremi, Porto a finalement trouvé la faille par le Colombien Luis Diaz. Porto reste troisième du groupe B devant Milan.

L’Ajax a muselé Haaland, Dortmund en perdition

Revenu avec un doublé en Bundesliga, Erling Haaland n’a pas connu pareille réussite ce mardi soir à Amsterdam et le BVB s’est lourdement incliné (4-0). La faute à la barre transversale qui a repoussé sa tentative au retour des vestiaires. Un but aurait servi à relancer un Borussia Dortmund totalement amorphe et mené de deux buts avant la pause.

Après un CSC rapide de Marcos Reus, l’Ajax a doublé la mise par Daley Blind en première période. Après un joli mouvement collectif, le Brésilien Anthony y est allé de son petit but avant de voir Sébastien Haller finir le travail et conforter la première place des Ajacides dans le groupe C.

L’Inter a eu la peau du Sheriff

Leader du groupe F avant cette troisième journée, le Sheriff Tiraspol voulait crânement jouer sa chance face à l’Inter Milan. Le rêve des Moldaves a bien failli devenir réalité quand Sébastien Thill a égalisé après l’ouverture du score par Edin Dzeko.

Mais l’espoir n’a pas duré longtemps. Quelques minutes après l’égalisation du Sheriff, Arturo Vidal a redonné l’avantage au club italien. Stefan de Vrij a sécurisé la victoire de l’Inter (3-1). A l’inverse du Real Madrid, le club milanais ne s’est pas laissé surprendre par le Sheriff Tiraspol. Les Moldaves conservent la première place du groupe D devant le Real mais les Nerazzurri se relancent en vue des huitièmes de finale.

Vinicius et Benzema régalent

Prétendant au Ballon d’or, Karim Benzema a longtemps cru de ne pas marquer lors de la large victoire du Real Madrid face au Chakhtior Donetsk (5-0). Mais l’attaquant français a fini par y arriver après avoir aussi délivré une passe décisive pour Vinicius Jr, le grand bonhomme de la soirée. Auteur d’un doublé puis d’une passe décisive pour Rodrygo, le Brésilien a réalisé un match plein et volé la vedette à ses coéquipiers.

Tous les scores de la soirée:

Bruges-Manchester City : 1-5

PSG-Leipzig : 3-2

Atlético-Liverpool : 2-3

Porto-AC Milan : 1-0

Besiktas-Sporting : 1-4

Ajax-Dortmund : 4-0

Inter Milan-Sheriff Tiraspol : 3-1

Chakhtior Donetsk-Real Madrid : 0-5