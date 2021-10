PSG-Leipzig: "Peut-être une ligne à sept défenseurs", Marsch craint la MNM

Jesse Marsch s’est présenté en conférence de presse ce lundi avant le déplacement de Leipzig à Paris en Ligue des champions (sur RMC Sport). A la veille du duel contre le PSG, l’entraîneur du club allemand est conscient de l’immense tâche qui attend ses joueurs, et a proposé, avec le sourire, une tactique originale.

Privé de Lionel Messi et Neymar en Ligue 1, Mauricio Pochettino retrouve ses deux stars sud-américaines pour le match de Ligue des champions face à Leipzig au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1). L’occasion pour le technicien argentin d’associer l’Argentin et le Brésilien à Kylian Mbappé au sein de la prometteuse MNM. Un trio qui inquiète forcément son homologue Jesse Marsch. A la veille du duel contre le PSG, l’entraîneur du club saxon se sait face à un immense défi.

"On a besoin de points, c’est clair, a lâché sans se cacher le coach américain du RBL lors de sa conférence de presse. En un contre un, avec Messi, Neymar et Mbappé, ils sont excellents. Il faudra bien défendre. Il nous faut un gardien au top, Peter Gulacsi. Ce n'est pas évident de contrôler un match comme celui-là, mais c'est la mission. […] Nous avons joué deux fois contre eux. Ils seront prêts pour demain. Nous jouerons en équipe. C’est un super match, un grand stade, un grand public. La Ligue des champions est un grand plaisir."

Marsch: "La tactique du PSG est encore en élaboration"

Parmi les trois stars offensives du club francilien, Jesse Marsch se méfie nécessairement de Lionel Messi. Auteur d’une superbe frappe contre Manchester City, l’Argentin a débloqué son compteur but avec le PSG. Dans son sillage, le groupe parisien continue d’avancer et constitue une véritable menace pour les autres prétendants au sacre européen.

"Lionel Messi est toujours l'un des meilleurs du monde, depuis tant d'années. Je suis déçu qu'il ait quitté le Barça, il en était l'identité. La tactique du PSG est encore en élaboration, mais ils ont d'énormes qualités. Il faudra être toujours prêt au duel quand les joueurs ont le ballon. Mettre de l'intensité entre les lignes. […] Peut-être qu'une ligne à sept défenseurs serait une possibilité, sourit l'entraîneur américain... On a besoin que chaque joueur fasse une bonne performance individuelle, et de bien défendre dans notre camp. On va à Paris avec beaucoup de passion et de confiance."

Leipzig dos au mur en C1

Successeur de Julian Nagelsmann sur le banc de Leipzig, Jesse Marsch souffre pour l’instant de la comparaison avec son prédécesseur. Auteur d’un début de saison poussif, le club allemand occupe un décevante huitième place en Bundesliga après huit journées. En échec ce samedi contre Fribourg (1-1), les partenaires de Nordi Mukiele peinent à trouver la bonne carburation en championnat.

C’est encore pire en Ligue de champions avec deux défaites en autant de rencontres. Malgré un joli triplé de Christopher Nkunku, Leipzig s’est lourdement incliné sur le terrain de Manchester City (6-3). Surtout, le demi-finaliste de la saison 2019-2020 a perdu à domicile contre Bruges (1-2) lors du dernier rendez-vous continental. Dernier du groupe A avec zéro point, le club allemand doit se reprendre et de ce côté-là, Jesse Marsch se veut plutôt positif.

"Nous avons progressé ces derniers mois, a poursuivi le technicien de 47 ans. Le PSG est d'un autre gabarit que nos derniers matchs. Mais nous avons progressé. C'est une chance pour nous de faire un gros résultat."

