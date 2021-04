PSG: les absences incessantes d’Icardi, un vrai souci pour Paris

Mauro Icardi sera encore absent pour le déplacement dans l’antre du Bayern Munich, ce mercredi, en quart der finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Une mauvaise habitude pour l’attaquant argentin, qui cumule les problèmes physiques et les méformes depuis un bon moment. Au point de faire regretter son transfert?

Certains joueurs donnent l’impression de passer plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain. Notamment au PSG. En y regardant de plus près, ce constat est parfois un peu excessif. Mais pas pour Mauro Icardi. Alors que les critiques en la matière se focalisent sur Neymar ou Marco Verratti, l’attaquant argentin traverse la saison comme un véritable intermittent. Depuis l’été dernier, le buteur de 28 ans n’a participé qu’à 19 matchs, toutes compétitions confondues. Pour 7 buts et 6 passes décisives. Avec un total de 1.232 minutes passées sur la pelouse. Soit l’équivalent d’environ 14 matchs complets.

Il a manqué 22 matchs cette saison

Dans le même temps, il a manqué 22 rencontres disputées par le PSG. Dont l’intégralité de la phase de poules de Ligue des champions. Titulaire à l’aller et au retour face au FC Barcelone, en 8es de finale, il n’a pas marqué dans la compétition. Son dernier but en C1 remonte au 11 décembre 2019, lors du carton face à Galatasaray au Parc des Princes (5-0). Il y a un peu moins d’un an et demi. La faute à des problèmes physiques à répétition, qui empêchent Icardi de donner la pleine mesure de son talent.

Depuis l’été dernier, l’international argentin (8 sélections, 1 but) cumule les soucis de santé. Il a débuté la saison en attrapant le Covid-19 après les vacances d’une partie de l’effectif à Ibiza, dans les Baléares. L’avant-centre a ensuite été victime d’une blessure au genou, de début octobre à fin novembre. Avant d’enchaîner avec des douleurs aux adducteurs, qui l’ont éloigné des terrains jusqu’en janvier. Des problèmes gastriques l’ont brièvement laissé sur la touche au début du mois dernier. Et le voilà désormais touché à la cuisse depuis le 18 mars. Pour une durée qui semble indéterminée.

Seulement 6 buts en 2020

Lorsqu’un de ses joueurs se blesse, Paris établit généralement un calendrier officiel de reprise. Plus ou moins précis. Comme tous les clubs. Mais dans le cas d’Icardi, il est rare qu’un horizon soit clairement fixé. L’ancien capitaine de l’Inter est régulièrement déclaré "en phase de reprise". Sans réelle perspective d’amélioration. Forfait pour le déplacement dans l’antre du Bayern Munich, ce mercredi en quart de finale aller de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), il n’est pas du tout certain d’être présent pour le retour, mardi prochain au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1).

Un couac de plus pour un joueur acheté 50 millions d’euros l’été dernier, après une première saison en prêt plutôt convaincante. En 2020, déjà, Icardi n’a participé qu’à 16 matchs avec le maillot du PSG. En inscrivant 6 buts. Un ratio très éloigné des espoirs placés en lui (même si l'année a été en partie tronquée par la pandémie). Et 2021 semble parti sur les mêmes bases. Au point d’assombrir son avenir chez les champions de France? Rien ne permet aujourd’hui de l’affirmer. Mais à ce rythme-là, son cas finira forcément par devenir problématique. Surtout que son contrat court jusqu’en 2024.