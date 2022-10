OM-Francfort: comment l'OM et Longoria ont vécu les événements

Le parquet de Marseille a mis en examen ce vendredi un 'supporter' de 26 ans qui a reconnu avoir lancé une fusée de détresse lors du match OM-Francfort. Cette mise en examen et surtout la qualification des faits en "tentative de meurtre" après la grave blessure aux cervicales d'un Allemand de 65 ans agissent aussi comme une vraie prise de conscience. Selon les informations de RMC Sport, le club marseillais a très rapidement pris conscience de la gravité de la situation.

Le parquet de Marseille a mis en examen vendredi, notamment pour tentative de meurtre, un 'supporter' de 26 ans qui a reconnu avoir lancé lors du match OM-Francfort (0-1). une fusée de détresse, celle qui a gravement blessé aux cervicales un Allemand de 65 ans.

Cette mise en examen et surtout la qualification des faits en "tentative de meurtre" agissent aussi comme une vraie prise de conscience. L’OM, très rapidement en marge de cette rencontre lors de la deuxième journée des poules de la Ligue des champions , avait d’ailleurs réalisé la gravité de la situation.

Si l’OM ne veut faire aucun commentaire et estime que le dossier du supporter mis en examen, notamment pour "tentative de meurtre", relève désormais du domaine de la justice, le club olympien a rapidement réalisé, face aux événements reprochés, que les faits reprochés étaient graves.



Quand l’OM a pris connaissance du rapport de l’UEFA et de l’état de santé du supporter allemand blessé, les dirigeants marseillais ont rapidement renoncé à faire appel de la sanction prononcée à l’encontre du Vélodrome: match à huis clos face au Sporting et virage nord fermé pour OM Tottenham.

L’OM a conscience d’avoir évité un mort "à quelques millimètres près"

Lors d’une récente réunion avec les supporters, le jeudi 29 septembre, au centre RLD, le président de l’OM Pablo Longoria avait insisté, geste à l’appui avec ses doigts, sur le fait "qu’on était passé à quelques millimètres d’avoir un mort au Vélodrome". Les supporters marseillais avaient répondu que le Vélodrome était devenu une véritable "passoire", avec des contrôles d’accès au stade parfois défaillants ce qui permettait à des individus mal intentionnés, et n’appartenant pas forcément aux associations, de pénétrer au sein du Vélodrome pour semer le chaos.

Depuis, une réflexion est menée notamment pour sécuriser le parcage visiteurs ou pour le positionner à un autre endroit, pourquoi pas en haut d’une tribune latérale. Actuellement, les fans adverses sont positionnés près du virage nord, ce qui facilite les frictions avec les supporters de l’OM. Le seul intérêt est que cet emplacement se situe juste en face du PC sécurité, et proche de l’allée Ray Grassi, où arrivent les bus de supporters adverses.

>> Tous les matchs de l'OM en Ligue des champions c'est sur RMC Sport Longoria face aux supporters: "Si un jour on est exclu des compétitions européennes, je pars!"

Le match retour s’annonce sous tension mercredi en Allemagne, d’autant plus qu’à la surprise générale, le déplacement des fans de l’OM n’a pas été interdit. Le club olympien travaille activement avec les autorités locales, l’UEFA et le club de Francfort pour s’assurer que les conditions de sécurité seront à la hauteur pour les supporters marseillais qui iront sur place.



Au sein de l’OM, on espère en tout cas que les incidents du match aller ne se reproduiront plus. Lors de cette même réunion de la Commanderie, les dirigeants olympiens avaient rappelé aux leaders des associations que Marseille est dans le viseur de l’UEFA et qu’une interdiction de compétition européenne est aussi une vraie menace en cas de récidive. "Je suis à l’OM pour faire grandir le club en Coupe d’Europe, c’est ce qui m’intéresse, avait lancé Longoria. Si un jour on est exclu des compétitions européennes, je pars, je quitte le club!"