Maccabi Haïfa-PSG: "Suffisant", le film de la victoire des Parisiens avec les célébrations de Neymar

Une semaine après son succès sur la Juventus (2-1), le PSG a remporté son deuxième match de poule de Ligue des champions contre le Maccabi Haïfa (3-1). RMC Sport plonge au cœur de ce succès parisien en terre sainte avec son film "Suffisant".

L’essentiel, c’est les trois points. De son voyage en Israël, le PSG ne retiendra pas grand-chose d’autre que la victoire sur le Maccabi Haïfa (3-1), au terme d’une rencontre où il aura affiché quelques lacunes et mis du temps avant de dérouler son jeu offensif. Mais ce succès permet aux hommes de Galtier de trôner en tête du groupe H, à égalité de points avec Benfica, qu’ils vont défier deux fois de suite après la trêve internationale.

De quoi envisager sereinement la suite de cette phase de groupe, sans pour autant chasser certaines interrogations, comme le jeu au pied de Donnarumma, un "renoncement" temporaire du trio d’étoiles (selon les mots de l’entraîneur parisien) ou bien une fatigue soulignée par Danilo, pas aidé comme ses partenaires par un long déplacement et une rencontre assez physique.

"Il faut s'améliorer", estime Mbappé

"Il faut s’améliorer", reconnaissait même Kylian Mbappé à l’issue du match, réclamant au passage "des résultats rapidement dans le jeu". Après le deuxième but inscrit par l'international français, Neymar validera la victoire du PSG en fin de rencontre, encaissant sur sa célébration un carton jaune largement évitable. Les caméras de RMC Sport ont ainsi capté les gestes de joie du Brésilien qui lui ont valu un avertissement, puis son agacement auprès de l'arbitre, Daniel Siebert.

Les champions de France patienteront au total deux semaines avant de retrouver les joutes européennes et le SLB, pour une double confrontation en six jours. Il sera ensuite l’heure de clôturer la phase de groupe par la réception du Maccabi Haïfa, pour gommer cette prestation moyenne et définitivement gagner son ticket pour la phase finale au printemps, dont le déplacement au Juventus Stadium pourrait ensuite servir de test.