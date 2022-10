PSG-Maccabi Haïfa: "on est obligés de rêver", lance le latéral du club israélien Pierre Cornud

Le 14 septembre dernier, le Maccabi Haïfa avait bousculé le PSG sur sa pelouse (1-3). Ce mardi, ils se rendent au Parc des Princes pour tenter, comme contre la Juve (victoire 2-0), d'accrocher un cador. En tout cas, le latéral gauche du club israélien Pierre Cornud y croit, comme il l'a confié sur RMC Sport.

Non, le Maccabi Haïfa ne vient pas en victime prédestinée à Paris. Le club israélien, qui défie le PSG dans son antre du Parc des Princes ce mardi pour la 5e journée de la phase de groupes de Ligue des champions, a des arguments à faire valoir face aux champions de France.

Des arguments déjà visibles le 14 septembre dernier, lors du match aller, où ils avaient opposés une solide résistance aux hommes de Christophe Galtier, notamment en première période. Et le 11 octobre dernier, le Maccabi était même parvenu à faire tomber la Juve à domicile (2-0) pour espérer encore un accessit, pourquoi pas, en Ligue Europa (actuellement 4e à égalité de points avec la Vieille Dame dans le groupe H).

"On peut aussi rêver à faire quelque chose au Parc, pourquoi pas"

C'est d'ailleurs sur cette dernière performance que le latéral gauche français du club israélien, Pierre Cornud, s'appuie pour vanter les mérites de son équipe. Invité au micro de RMC Sport lundi soir dans l'After Foot, il a donné ses impressions avant la rencontre. "Au match aller ils ont joué en 3-5-2, on les a mis en difficulté surtout en première mi-temps. Je ne pense pas tellement que ce soit par rapport au système que cela se joue, c'est par rapport à nous, comment jouer notre football", explique-t-il.

Interrogé sur la stratégie qu'allait mettre en place Barak Bakhar, l'entraîneur du Maccabi, face au PSG, Pierre Cornud a confirmé les intentions de jeu de son équipe au Parc, pas uniquement résolue à défendre. "On a un coach ambitieux, on veut aussi aller chercher les équipes, ne pas jouer avec la peur, jouer avec un bloc bas.... Il veut essayer de jouer son football."

Quant à obtenir un résultat, il n'y a qu'un pas... que le joueur de 25 ans aimerait bien franchir. "On est obligés de rêver. On a battu la Juve. Il faut penser au match de demain (ce mardi) mais ne pas rester trop focalisé dessus. On peut aussi rêver à faire quelque chose, pourquoi pas. L'équipe a toujours la même envie. On a eu un petit bémol avec la blessure de notre arrière droit lors du dernier match mais sinon tout le monde est opérationnel."