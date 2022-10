PSG-Maccabi Haïfa: les supporters israéliens déjà chauds dans les rues de Paris, à la veille du match

Des supporters du Maccabi Haïfa ont donné de la voix à proximité de l’hôtel de leur équipe ce lundi à la veille du match de la cinquième journée de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

Même les buts de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé à l’aller n’avaient pas réussi à calmer la ferveur des fans du Maccabi Haïfa. Malgré la défaite de leur équipe (1-3), les supporters israéliens avaient chanté pendant toute la rencontre. Et visiblement, ils vont aussi mettre une chaude ambiance ce mardi (dès 21h sur RMC Sport 1) au Parc des Princes lors de la cinquième journée des poules de la Ligue des champions.

Contraint de signer un exploit pour espérer se qualifier, le Maccabi peut compter sur le soutien inconditionnel de ses fans déjà présents dans la capitale française. A la veille du duel européen, des dizaines de supporters sont venus encourager leurs joueurs devant l’hôtel situé dans le 8e arrondissement de Paris. Outre les nombreux fumigènes, verts aux couleurs du Maccabi, les supporters ont entonné plusieurs chants à la gloire de leur club.

Un match à risque selon la police

Un plus tôt dans la journée, des fans israéliens s’étaient aussi fait remarquer en mettant une belle ambiance dans les rues de la cité parisienne pendant une balade dans un bus à l’impériale habituellement occupé par des touristes avides de visiter la Ville Lumière.

Paisible ce lundi soir, l’atmosphère autour du déplacement des supporters du Maccabi pourrait devenir électrique aux abords du Parc des Princes. Les autorités ont même classé le match du PSG face au club israélien à 3 sur 5 en termes de risques.

>> Tous les matchs du PSG en Ligue des champions, c’est sur RMC Sport

Afin de limiter les risques d’échauffourées, un total de 1650 fans du Maccabi Haïfa prendront place dans le parcage visiteur contre 2200 autorisés pour les autres équipes en voyage à Paris en Ligue des champions (5% de la capacité du stade). Mais selon certaines sources, 4000 supporters sans billet pourraient se rendre aux abords du Parc.

Les inquiétudes policières s’orientent principalement sur "des affrontements entre supporters parisiens et des fans israéliens" selon les informations de RMC Sport. Des membres du Collectif Ultras Paris, principal groupe de supporters du PSG, soutiennent la cause palestinienne, ce qui pourrait entraîner des tensions avec les ultras du Maccabi. Mais c'est surtout, selon nos informations, les supporters indépendants comme les anciens de Boulogne qui inquiètent les forces de l'ordre. 1000 policiers et gendarmes mobiles seront déployés.