PSG-Maccabi Haïfa: Paris qualifié pour les huitièmes si…

Le Paris Saint-Germain possède une belle occasion de valider sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions à l’occasion de la réception du Maccabi Haïfa ce mardi (21h, RMC Sport 1) lors de la cinquième journée des poules.

Invaincu depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain espère continuer sa belle série ce mardi en Ligue des champions. Leader du groupe H avec huit points malgré ses deux nuls contre le Benfica, le club francilien compte finir le travail ce mardi contre le Maccabi Haïfa (dès 21h sur RMC Sport 1) et ainsi s’assurer une qualification pour les huitièmes de finale.

Malmenés en début de match à l’aller en Israël, les Parisiens l’avaient finalement emporté grâce à des buts de leur trois stars offensives (1-3). Malgré les soubresauts extra-sportifs, Kylian Mbappé et ses compères Neymar et Lionel Messi auront donc l’occasion de qualifier le PSG pour la suite de la campagne européenne. Pour cela, le mieux reste encore de gagner contre le Maccabi. Un succès et Paris finira à coup sûr à l’une des deux premières places de sa poule avant le dernier match.

Un nul pourrait suffire pour se qualifier

En cas de victoire face au Maccabi Haïfa, un festival offensif pourrait avoir son importance en vue de la première position, le PSG comptera donc onze points et ne pourra plus être rejoint par le club israélien ou par la Juventus. Dans ce cas, peu importe le résultat du duel entre les Turinois et le Benfica à Lisbonne.

Mais si l’accrocheuse formation du Maccabi parvient à obtenir le point du nul au Parc des Princes, comme cela avait le cas en Coupe des Coupes en 1998 (1-1), l’équipe entraînée par Christophe Galtier pourrait quand même décrocher son billet pour les huitièmes. En cas de nul du PSG, il faudrait que la Juventus ne gagne face au Benfica pour qualifier les Franciliens. Avec trois points en quatre rencontres, les Bianconeri n’ont plus le choix: ils doivent gagner leurs deniers matchs pour espérer passer et priver le PSG ou Benfica d’un avenir en C1.

>> Tous les matchs du PSG en Ligue des champions, c’est sur RMC Sport

Les scenarios d’une qualification du PSG

Paris qualifié si :

- Victoire contre le Maccabi Haïfa

- Nul contre le Maccabi Haïfa et la Juventus ne gagne pas

- Victoire contre le Maccabi Haïfa - Nul contre le Maccabi Haïfa et la Juventus ne gagne pas Benfica qualifié :

- Victoire contre la Juventus

- Nul contre la Juventus et le PSG ne gagne pas