PSG-Maccabi Haïfa: pourquoi Renato Sanches doit saisir sa chance

Freiné par ses problèmes physiques, Renato Sanches effectue un début de saison très timide avec le PSG. Lors de ses rares apparitions, l’ancien milieu de terrain du Losc ne s’est pas montré très convaincant. En l’absence de Marco Verratti, suspendu, le Portugais a l’occasion de montrer un autre visage face au Maccabi Haïfa, ce mardi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

Les discussions ont duré une bonne partie de l’été. Et le PSG a tout mis en œuvre pour qu’elles aboutissent. Après de longues semaines de négociations, le club parisien a trouvé un accord avec le Losc pour le transfert de Renato Sanches. Le milieu de terrain des Dogues a rallié la capitale début août contre un chèque de 15 millions d’euros. En paraphant un contrat jusqu’en 2027. Mais deux mois et demi plus tard, l’investissement n’est pas à la hauteur des attentes. Freiné par ses problèmes physiques, l’international portugais (32 sélections, 3 buts) n’a quasiment pas joué sous le maillot rouge et bleu.

Il totalise 245 minutes en 8 apparitions (toutes compétitions confondues), à peine l’équivalent de 3 matchs entiers. L’euphorie née de son but contre Montpellier sur son premier ballon, mi-août en Ligue 1 (5-2), est largement retombée. Incapable d’enchaîner les rencontres, Renato Sanches affiche un niveau décevant le peu de fois où il est sur le terrain, en manque de rythme et d’impact. Depuis son entrée en jeu en toute fin de rencontre face à la Juventus, début septembre lors de première journée (2-1), Renato Sanches est indisponible en Ligue des champions. Après avoir repris contre Nice, le 1er octobre en L1 (2-1), il a rechuté au bout d’un quart d’heure.

Titularisé vendredi à Ajaccio

De quoi créer beaucoup de frustration autour d’un élément venu pour dynamiser l’entrejeu du PSG. "C’est un joueur qu’on souhaitait avoir. On connaît ses points forts. Malheureusement, il a été confronté à beaucoup de petits problèmes physiques, qui ont engendré des arrêts. Il a perdu du temps par rapport à ses partenaires", a expliqué Christophe Galtier, à la veille du match face au Maccabi Haïfa, ce mardi, lors de la cinquième journée de C1 (21h sur RMC Sport 1).

En l’absence de Marco Verratti, suspendu, le coach parisien devrait aligner Renato Sanches dans un milieu à trois, aux côtés de Fabian Ruiz et Vitinha face au club israélien. Dans la continuité de sa titularisation à Ajaccio, vendredi en championnat (0-3). Une rencontre lors de laquelle le vainqueur de l'Euro 2016 a livré une prestation assez terne, avant d'être remplacé à la 62e. Pour le ménager, sachant qu’il a repris l’entraînement il y a seulem deux semaines.

"On n’a pas le Renato qu’on pouvait espérer"

"C’était important que Renato puisse démarrer à Ajaccio, souligne Galtier, qui l’a eu sous ses ordres à Lille, avec un titre de champion à la clé. Il était prévu qu’il joue une heure. Il revient de plusieurs blessures. Automatiquement, on n’a pas le Renato qu’on pouvait espérer. Mais je sais, pour avoir travaillé avec lui et l’avoir entraîné, que c’est un joueur de très haut niveau. Et quand il sera en pleine possession de ses moyens, il sera au niveau de ses partenaires, ça j’en suis réellement convaincu."

"Il a ma totale confiance, a poursuivi Galtier. On travaille tous ensemble pour qu’il soit très performant et qu’il soit une valeur ajoutée à cet effectif. A l’image de Fabian Ruiz ou Carlos Soler, qui sont arrivés tardivement, il faut laisser le temps aux joueurs de s’adapter et malheureusement, Renato a été freiné par des petits pépins musculaires." A lui de capitaliser sur cette confiance pour monter à tout le monde qu’il peut devenir un joueur important du PSG. Il semble en avoir le potentiel. Cette affiche sous haute tension contre le Maccabi Haïfa ressemble à une belle opportunité de le prouver.