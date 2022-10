PSG-Maccabi Haïfa: la compo probable des Parisiens avec Sanches, sans Nuno Mendes ni Kimpembe

Le PSG accueille le Maccabi Haïfa, ce mardi, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). En l’absence de Marco Verratti, suspendu, Christophe Galtier va changer ses plans au milieu de terrain pour ce match qui peut permettre à Paris de valider sa qualification en 8es de finale.

Un match pour se mettre à l’abri et ne pas laisser de place au doute. Le PSG reçoit le Maccabi Haïfa, ce mardi, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu. Les Parisiens ont besoin d’un résultat favorable pour valider leur qualification en 8es de finale. Une victoire leur assurerait quoi qu’il arrive de poursuivre leur aventure dans la compétition. En cas de nul, il faudrait alors regarder le résultat de Benfica-Juventus. Il faudra surtout éviter une défaite qui mettrait les coéquipiers de Kylian Mbappé en danger avant de se rendre à Turin, la semaine prochaine, pour clore cette phase de poules.

>> PSG-Maccabi Haïfa: le match EN DIRECT

Les champions de France ne pourront pas compter sur Marco Verratti, suspendu, pour ces retrouvailles avec le club israélien, battu à l’aller au stade Sammy Ofer (3-1). En l’absence du métronome italien, Christophe Galtier devrait aligner Renato Sanches dans l’entrejeu. L’occasion pour le Portugais de se montrer enfin sous son meilleur jour, après des débuts timides dans la capitale, perturbés par des problèmes physiques. L’ancien du Losc devrait être épaulé par Vitinha et Fabian Ruiz, très convaincant lors de ses dernières sorties.

Kimpembe et Nuno Mendes sur le banc

Comme face à l’OM (1-0) et à Ajaccio (3-0), Galtier opterait à nouveau pour un système à deux défenseurs centraux. Marquinhos et Sergio Ramos devraient former la charnière. De retour de blessure, Presnel Kimpembe devrait être sur le banc, en compagnie de Nuno Mendes. Achraf Hakimi serait aligné à droite et Juan Bernat à gauche. Sans surprise, le trio offensif sera composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi sur la pelouse du Parc des Princes.

La compo probable du PSG

Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Mendes - Ruiz, Sanches, Vitinha - Messi, Neymar, Mbappé