PSG-Maccabi Haïfa: deux bijoux de Mbappé et Neymar, la MNM en grande forme

Kylian Mbappé puis Neymar ont permis au PSG de mener 3-0 ce mardi soir contre le Maccabi Haïfa en Ligue des champions (sur RMC Sport 1). Le trio parisien, qui avait été lancé par un but de Lionel Messi, est en grande forme.

Après Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont eux aussi voulu participer à la fête. Alors que l'Argentin avait ouvert le score dès la 19e minute sur une merveille d'extérieur du pied, ses deux compères de la MNM ont permis au Paris Saint-Germain de mener 3-0 après 35 minutes de jeu ce mardi soir. A chaque fois, les attaquants parisiens ont été à la conclusion de mouvements collectifs très inspirés.

>> PSG-Maccabi Haïfa EN DIRECT

À la 32e minute, Neymar lance Mbappé d'un subtil coup du foulard. Le natif de Bondy tente de retrouver le Brésilien, le ballon lui est remis involontairement par un défenseur et, sans se poser de question, Mbappé trouve le petit filet opposé sur une belle frappe enroulée pour permettre à Paris de mener 2-0.

Quatre buts 100% MNM

Trois minutes plus tard, Messi, Neymar et Mbappé étalent à nouveau toute leur complicité. En transition, les trois hommes se jouent de l'arrière-garde israélienne et, sur une passe de La Pulga, le Ney crucifie le portier adverse (3-0, 35e).

Alors que le Maccabi Haïfa a réduit l'écart à la 38e minute, Messi en rajouté une couche juste avant la pause sur une frappe à l'entrée de la surface après un double une-deux avec Mbappé. Au final, Messi (deux buts, une passe), Mbappé (un but, une passe) et Neymar (un but) ont fait plier l'équipe israélienne à eux tout seuls.