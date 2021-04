PSG-Manchester City, l'avant-match en direct: la stratégie de Guardiola pour bloquer Paris

Pep Guardiola s'attend à concéder des occasions en contre-attaque face à Paris. Pour éviter un maximum le danger, le manager des Citizens poussera encore pour une possession importante de ses joueurs. "Si vous avez le ballon tout le temps, c'est le meilleur équilibre. C'est impossible que le PSG n'ait pas de contre-attaque. Ils ont beaucoup d'armes et de bons joueurs. On doit trouver les ressources pour attaquer et minimiser leurs chances. Le meilleur moyen c'est d'imposer notre jeu. Bien sûr Lyon nous avait battu avec des contres mais le meilleur moyen c'est d'avoir la possession du ballon. Il faut s'imposer à l'adversaire et la manière dont nous aimons le faire c'est en ayant le ballon. L'équilibre de l'équipe suit quand tu as le ballon et comment tu crées de la stabilité avec le ballon."