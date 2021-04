PSG-Manchester City: Neymar ne voit pas de meilleur duo que Mbappé et lui

Neymar a vanté les mérites de l'association qu'il forme avec Kylian Mbappé en attaque pour le PSG. Leur duo est craint par Pep Guardiola et sera très attendu mercredi (21h, en direct sur RMC Sport 1), lors de la demi-finale aller entre le PSG et Manchester City.

Quand Neymar (14 buts, 9 passes en 24 matchs toutes compétitions confondues) parle de cette façon du duo qu’il forme avec Kylian Mbappé (37 buts, 10 passes en 42 matches TCC), on s’attend forcément à ce qu’il fasse des étincelles ce mercredi (21h, sur RMC Sport 1) contre Manchester City, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Les deux ont rivalisé de virtuosité pour qualifier le Paris Saint-Germain dans le dernier carré de la compétition, en éliminant un tenant du titre craint de tous, le Bayern Munich, écarté sans ménagement de la route vers la finale.

Neymar: "C'est difficile de trouver une telle paire"

"Avec Kylian, notre relation a toujours été très bonne depuis son arrivée. Cela fait maintenant quatre ans que l’on joue ensemble et que l’on marque l’histoire. C’est un joueur de très haut niveau avec lequel je prends beaucoup de plaisir à jouer. J’espère que nous allons continuer à jouer ensemble pendant de longues années, parce que c’est difficile de trouver une telle paire, c’est sûr. Je ne vois pas de meilleur duo que le nôtre dans le football", a estimé Neymar au cours d’une interview réalisée pour les médias détenteurs des droits de la Ligue des champions.

Après avoir connu quelques épisodes chaotiques sous le maillot du PSG, Neymar jouit d’une image plus reluisante depuis le Final 8 de Lisbonne, où il s’est enfin décidé à enfiler ses habits de lumière pour devenir le maître à jouer que le club attendait. Galvanisé dans les moments cruciaux depuis près d’un an maintenant, le Brésilien est épaulé ces dernières semaines par un Kylian Mbappé en lévitation. Depuis son triplé contre le FC Barcelone au Camp Nou, l’international français marche sur l'eau, avec sept buts en six matchs, dont trois doublés, le dernier à Metz (3-1), samedi.