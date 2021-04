PSG-Manchester City: la fraîcheur physique, un atout pour les Parisiens?

La demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City (ce mercredi 21h sur RMC Sport 1) sera déséquilibrée en matière de temps de jeu. Bon nombre de joueurs du club anglais ont déjà accumulé plus de 3.000 minutes cette saison, alors que plusieurs cadres parisiens sont en-dessous des 2.500 minutes.

Plus en jambes ou plus fatigués? Manchester City se présente en demi-finale de Ligue des champions avec des joueurs ayant accumulé un temps de jeu largement supérieur à ceux du Paris Saint-Germain (ce mercredi soir 21h, en exclusivité sur RMC Sport 1). Quand onze joueurs du club anglais dépassent allègrement les 3.000 minutes, en comptant aussi les matchs en sélection, seulement quatre dépassent ce seuil au sein du club de la capitale.

Cette saison, Manchester City a déjà disputé 53 rencontres. Ruben Dias (3.792 minutes) est le joueur qui a été le plus utilisé par Pep Guardiola. Il est suivi par Ederson (3.690 min) et Rodri (3.506). Le quatrième homme le plus utilisé par l'entraîneur espagnol est Riyad Mahrez (3.021). Ce qui montre un écart assez important entre le trio de tête et le reste de l'effectif.

77 heures pour Dias, 33 pour Neymar

Mais en additionnant les apparitions en équipe nationale, les chiffres explosent pour l'ensemble de l'effectif. Ruben Dias passe ainsi de 3.792 à 4.646 minutes (56 matchs, 77,4 heures). C'est le plus gros total de l'ensemble des joueurs engagés dans les demi-finales de la compétition. Quant à Rodri, son bilan passe à 3.973 minutes. Au final, les onze joueurs ayant dépassé les 50 heures sur les pelouses sont: Dias, Rodri, Ederson, Cancelo, Sterling, Gündogan, Walker, Silva, Mahrez, Foden, De Bruyne. C'est presque l'équipe type de Manchester City dans la phase finale de la C1.

Au PSG, Kylian Mbappé domine le classement avec 3.816 minutes (en comptant les Bleus). Il est loin devant Keylor Navas (3.420 min), Presnel Kimpembe (3.405 min) et Moise Kean (3.327 min). Tout le reste de l'effectif est sous les 3.000 minutes. Il n'y a même que quatre joueurs à plus de 2.500 minutes (Florenzi, Marquinhos, Danilo, Paredes). Des cadres comme Di Maria et Verratti sont juste en-dessous.

Surtout, Neymar, souvent gêné par des états physiques ou des suspensions, s'apprête à disputer cette demi-finale aller avec seulement 1.959 minutes (24 matchs) au compteur. Soit à peine 33 heures de jeu depuis le début de saison. Au moins, la fraîcheur sera au rendez-vous.