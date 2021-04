Mercato: Manchester City, le club qui a le plus dépensé depuis 2010

Depuis 2010, Manchester City est l'équipe européenne qui a le plus dépensé sur le marché des transferts, avec un investissement total estimé à 1,71 milliard d'euros. Le PSG ne pointe qu'à la 6e position de ce classement. Les deux équipes se rencontreront ce mercredi (21h sur RMC Sport 1) lors de la demi-finale aller de Ligue des champions.

Racheté à l'été 2008, Manchester City ambitionne depuis de décrocher la Ligue des champions. Si l'équipe mancunienne a remporté à quatre reprises la Premier League depuis la prise de pouvoir d'un fonds d'investissement d'Abu Dhabi, elle n'a jamais disputé une finale européenne.

Pourtant, Manchester City est l'équipe qui a le plus dépensé depuis 2010 avec 1,71 milliard investis au cours de la dernière décennie. Comme un symbole, Kevin De Bruyne est le joueur qui a coûté le plus cher aux SkyBlues, recruté pour un montant estimé à 76 millions d'euros en août 2015 en provenance de Wolfsburg. Une somme que ne doit pas regretter son club actuel, au vu de l'influence du Belge dans le jeu et les résultats de son équipe.

Un solde négatif d'un milliard pour Manchester City

Plusieurs joueurs, qui sont toujours au club et qui seront certainement titulaires ce mercredi pour la demi-finale aller de Ligue des champions face au PSG (21h sur RMC Sport 1), ont aussi coûté plus de 60 millions d'euros. Outre Kevin De Bruyne, Manchester City a dépensé cette somme ou plus pour Ruben Dias, Rodri, Joao Cancelo, Riyad Mahrez, Aymeric Laporte et Raheem Sterling.

Le PSG, qui s'est notamment payé Neymar à l'été 2017 soit le joueur le plus cher de l'histoire pour 220 millions d'euros, n'arrive qu'en 6e position de ce classement avec 1,32 milliard d'euros dépensés depuis 2010. Racheté par QSI à l'été 2011, le club parisien arrive derrière Manchester United, la Juventus, le FC Barcelone, Chelsea et donc Manchester City.

Manchester City arrive aussi devant au classement des "pires" soldes avec 1 milliard de pertes sur le marché des transferts depuis 2010. Le PSG pointe à la 3e position de ce classement, derrière également Manchester United, avec une différence de 868 millions entre les achats et les ventes depuis 2010.