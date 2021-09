PSG-Manchester City: Herrera s’amuse des "problèmes" entre Neymar, Messi et Mbappé

Ander Herrera, milieu de terrain du PSG, a ironisé sur les prétendus problèmes d’entente entre Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, mardi après la victoire parisienne face à Manchester City (2-0) en Ligue des champions.

Une victoire, une photo et on oublie tout? Le succès du PSG face à Manchester City (2-0) a rendu le vestiaire parisien détendu. Et relégué au second plan les récents reproches de Kylian Mbappé en direction de Neymar, samedi lors du match de Ligue 1 contre Montpellier. La photo des trois stars offensives parisiennes Messi-Neymar-Mbappé a fait beaucoup réagir à l’issue de la rencontre. Au-delà du prestige des joueurs, elle offre le mérite d’afficher une belle entente entre le trio.

"Qu’ils continuent de parler"

Ander Herrera, milieu de terrain parisien toujours partant pour monter au front, en a profité pour ironiser sur ses prétendus désaccords. "On remarque tous les problèmes qu’il y a entre vous, a-t-il écrit en réaction au cliché. Qu’ils continuent de parler."

L’Espagnol avait déjà déminé le terrain la veille de match en conférence de presse. Il avait dédramatisé les propos de Kylian Mbappé envers Neymar ("Ce clochard, il ne me fait pas la passe") prononcés sur le banc de touche.

"Depuis que je suis là, ils ont une connexion très spéciale (entre Neymar et Mbappé, ndlr), avait-il rappelé. Rien n’a changé jusqu’à présent. Chaque match il y a des occasions, des situations où on doit se battre. On se taquine mais au final on s’aime bien. On rigole, on a un bon groupe. Quand moi j’ai un petit problème avec Paredes, personne ne s’en aperçoit alors que Neymar et Mbappé c’est différent. C’est normal, c’est le football."