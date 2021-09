PSG-Manchester City: "Messi est prêt pour faire un grand match", assure Pochettino

Au micro de RMC Sport avant PSG-Manchester City ce mardi soir en Ligue des champions (21h, RMC Sport 1), l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a justifié ses choix d'hommes pour le choc, et rassuré sur la condition physique de Lionel Messi.

Deux semaines après le flop de Bruges, et le décevant nul en Belgique (1-1), le trio magique du PSG va avoir une nouvelle occasion de s'illustrer. Alors que le club de la capitale reçoit ce mardi soir Manchester City dans le cadre de la 2e journée de Ligue des champions (21h, RMC Sport 1), Mauricio Pochettino a décidé de titulariser Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi en attaque.

Si les deux premiers vont tout simplement enchaîner, le sextuple Ballon d'or fait lui son retour dans le onze après avoir manqué les deux derniers matchs en raison d'une contusion à un genou. Mais au micro de RMC Sport, Pochettino a rassuré avant la rencontre: Messi se sent très bien.

Jouera-t-il toute la partie? "On verra", évacue Pochettino

"Il a bien récupéré et il est prêt pour faire un grand match, a expliqué le technicien. Est-ce qu'il jouera 90 minutes? On ne parle pas de ça en amont, on prépare juste la rencontre en espérant que tout se passe bien, et on verra pendant la partie."

Parmi les autres choix du coach parisien, on notera les titularisations de Gianluigi Donnarumma dans les buts, Nuno Mendes dans le couloir gauche, ou le retour de Marco Verratti au milieu.

"C’est un peu tout, la performance, l’état de forme, tout en tenant compte de la possibilité que nos joueurs puissent jouer toutes les compétitions, a justifié Pochettino. Ce n’est pas facile de partager les matchs, mais c’est comme ça."

La compo du PSG :

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Gueye, Herrera, Verratti - Messi, Neymar, Mbappé.

Remplaçants:

Navas, Letellier, Paredes, Icardi, Danilo, Dagba, Wijnaldum, Kurzawa, Diallo, Draxler, Kehrer, Dina Ebimbe.