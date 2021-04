PSG-Manchester City: nouvelles rassurantes pour Mbappé, apparu touché

Kylian Mbappé avait terminé la demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City visiblement diminué. Mais au lendemain de la défaite parisienne (1-2), l’état de l’international français ne nourrit pas d’inquiétudes.

Les supporters parisiens peuvent être rassurés. Apparu légèrement touché en fin de rencontre, mercredi soir lors de la défaite du Paris Saint-Germain à domicile face à Manchester City (1-2), Kylian Mbappé va bien. Si l’international français de 22 ans a vécu un match particulièrement compliqué en pointe de l’attaque parisienne – ne parvenant pas à tirer la moindre fois au but pour la première fois de sa carrière en C1, et ne touchant que 29 ballons lors de la rencontre, soit moins que le gardien adverse Ederson –, celui-ci n’a au moins pas de blessure à déplorer au lendemain de cette demi-finale aller de Ligue des champions.

Mbappé avait terminé la rencontre en boitant bas, et étant notamment victime d’un tacle sévère à la 31e minute de jeu par l’arrière gauche de City João Cancelo. Mais le meilleur buteur parisien dans la compétition cette saison (8 réalisations en 10 rencontres) était présent au Camp des Loges ce jeudi matin, et a pu effectuer une séance de vélo et des soins comme tous les titulaires de mercredi soir.

Sa fin de rencontre disputée au petit trot est donc plutôt due à un coup de mou physique, et ne devrait pas impacter l’ancien Monégasque. Mbappé a notamment publié ce jeudi après-midi sur son compte Instagram une photo tout sourire et visiblement prise avant une séance de cryothérapie, avec son partenaire Alessandro Florenzi. Une bonne manière de récupérer physiquement avant la manche retour face au Cityzens, mardi prochain (21 heures, à suivre en exclusivité sur RMC Sport 1).