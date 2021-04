PSG-Manchester City: pour Sagna, quelque chose a changé dans cette équipe de Paris

Au micro de RMC Sport, Bacary Sagna a donné son point de vue sur la demi-finale de Ligue des champions PSG-Manchester City. L'ancien joueur des Skyblues voit Paris favori.

Latéral droit des Skyblues entre 2014 et 2017, Bacary Sagna donne son pronostic pour l'affrontement entre le PSG et Manchester City, mercredi prochain en demi-finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport). Et selon lui, ce sont bien les Parisiens qui partent favoris de cette demi-finale: "Je vois Paris favori pour cette année parce qu’ils sont tombés contre la meilleure équipe, qui était le Bayern. Ils ont su défendre au match aller, même en souffrant, en équipe", salue l'ex international français sur RMC Sport.

"Des valeurs qui vont les pousser loin cette année"

"On a vu des valeurs qui n’étaient pas apparues dans l’équipe depuis pas mal d’années, détaille Bacary Sagna à propos du quart de finale face au Bayern. On a vu Mbappé et Neymar défendre, et un groupe qui voulait la même chose. En contre-attaque, ils leur ont fait très mal. Ce sont des valeurs qui vont les pousser loin cette année."

Pour lui, le club parisien n'est plus le même depuis sa précédente rencontre avec les Cityzens, en quart de finale de la C1 il y a cinq ans. "C’est un PSG différent de celui qu’on a joué en 2016, explique Sagna. Un PSG qui a beaucoup plus de certitudes, un qui différent mieux, qui fait plus d’efforts, qui me fait plus peur qu'il m’a fait en 2016." Selon lui, le PSG partirait avec un avantage en terme de "qualité", mais aussi sur l'aspect "psychologique".

Sagna pointe la défense de City

Le vainqueur de la League Cup en 2016 avec Manchester City estime par ailleurs que "le City de la Ligue des champions n'est pas le City de la Premier League", ajoutant qu'il existe "un peu d'incertitude avant ce match, surtout si De Bruyne manque à l'appel". Le milieu belge était sorti sur blessure le week-end dernier en Cup et n'est pas encore certain de prendre part à ce choc.

L'ancien international français donne le point faible de Manchester City: "Une équipe forte offensivement mais qui, défensivement, manque parfois à l’appel. On a pu le voir ce week-end. C’est là où Paris a sa carte. Mbappé et Neymar vont à 2000, Di Maria dans un bon jour est inarrêtable." Rendez-vous ce mercredi (21h, en direct sur RMC Sport 1) pour savoir si le trio d'étoiles parisiennes parviendra à faire tourner la tête de la défense mancunienne.