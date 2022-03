Ligue des champions: Messi, Ronaldo, Neymar, Haaland… les stars aux abonnés absents

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions se sont achevés ce mercredi avec les éliminations de la Juventus Turin et de Lille. Habituées à briller sur la scène européenne, les plus grandes stars de la planète sont pourtant déjà presque toutes passées à la trappe. Ni Kylian Mbappé, ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo ou Erling Haaland ne remporteront le titre suprême cette saison.

Sommet du football européen, la Ligue des champions est probablement l’une des compétitions sportives les plus suivies dans le monde. Une grande scène sur laquelle les stars ont l’habitude de briller en mondovision, il va falloir trouver une nouvelle tête de gondole pour la fin de la saison. La faute aux éliminations prématurées de certains cadors européens.

"Toute l’année, on nous bassine avec les stars qui font des photos et ont de très gros contrats. Mbappé, Ronaldo, Messi, Neymar, Haaland… Les stars du foot, celles qui rassemblent le plus de followers, qui sont le plus suivies, qui ont les plus gros salaires, qui font les plus gros transfert, a pesté Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC. Encore une fois, on va être obligé de dire que ce sont les collectifs qui vont loin en Ligue des champions. Cette évidence-là, on la souligne tous les ans. Mais tous les ans on nous raconte une histoire différente."

Mbappé a tout donné pour le PSG

Libre en juin prochain, Kylian Mbappé était attendu au tournant lors de la double confrontation entre le PSG et le Real Madrid. Sous le maillot parisien et face à son principal courtisans, l’attaquant français a marqué deux buts en deux matchs.

Mais cela n’a pas suffi à qualifier le club francilien pour les quarts de finale de la Ligue des champions. A l’image de son équipe, après un joli but logiquement refusé pour un hors-jeu en seconde période, le champion du monde 2018 a progressivement disparu quand Paris a coulé. Pire pour le PSG, cette élimination pourrait directement influencer la prise décision pour son avenir.

Mbappé éliminé dès les 8es de C1

Messi et Neymar transparents et sifflés

Un peu comme des symboles de cet empilement de stars qui n’arrivent pas à jouer ensemble, Lionel Messi et Neymar ont été très durement critiqués après la débâcle du PSG en Ligue des champions. Si le Brésilien a offert deux passes décisives pendant les huitièmes de finale, il a trop peu pesé sur le jeu de son équipe.

Pour l’Argentin, et malgré son talent et ses sept sacres au Ballon d’or, les duels contre le Real risquent de lui laisser un goût amer. Outre un penalty arrêté par Thibaut Courtois à l’aller, "La Pulga" n’a pas été décisive balle au pied. Deux ou trois bonnes ouvertures et un dernier coup-franc au-dessus.

Pour le reste, le néant ou presque. Si un départ du PSG n’est pas à l’ordre du jour malgré les rumeurs, Lionel Messi a été la cible des sifflets du Parc des Princes avec son ami Neymar. Au-delà de la performance des deux stars sud-américaines, les supporters du club de la capitale ont surtout voulu critiqué la politique de recrutement de stars vieillissantes à Paris.

Ronaldo et Pogba n’ont rien fait pour Manchester

Malgré des millions investis lors du mercato pour recruter Raphaël Varane, Jadon Sancho et faire revenir l’enfant chéri Cristiano Ronaldo, Manchester United a pris la porte dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid.

Pas au mieux à l’aller, Paul Pogba a même perdu sa place de titulaire pour la manche retour perdue à domicile par les Red Devils (0-1). Quand il est rentré, le milieu français n’a pas brillé. Aligné lors des deux matchs, contre un adversaire qu’il a souvent martyrisé dans sa carrière, CR7 n’a rien montré.

Lorsque son équipe s’est retrouvée menée pendant le match retour à Old Trafford, l’attaquant de 37 ans n’a pas sonné la révolte. Il n’a pas existé lors de ce match et n’a pas tiré une seule fois au but contre les Colchoneros. C’est seulement la troisième fois de sa carrière en C1 que le Lusitanien ne tente pas sa chance en jouant l’intégralité de la rencontre. Une nouvelle saison continentale à oublier pour celui qui n’a plus atteint les quarts depuis 2018-2019 et reste sur des désillusions avec la Juve et Manchester United.

"Selon moi, la Juventus s’est craquée pour pas mal d’années en prenant Ronaldo, a encore estimé Daniel Riolo. Ils ont dépensé trop d’argent ces années-là et n’ont pas pu bosser sur le renouvellement de l’effectif. Ils ont plombé leur politique sportive sur plusieurs années. Manchester United on n’en parle même pas."

Et Jérôme Rothen de préciser dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC: "La rivalité entre Messi et Ronaldo est finie depuis belle lurette. C’est fini depuis le départ de Ronaldo de l’Espagne ? Je trouve qu’il y a une cassure de ce côté-là. […] On s’y attendait moins cette année avec le changement de club pour Messi et Ronaido. On s’est dit que peut-être cela allait les exciter encore plus pour aller chercher quelque chose de différent. Mais on n’est pas surpris que les clubs où ils sont galèrent mais je suis déçu. Je suis tout simplement déçu que cela sente la fin. La prestation de Ronaldo contre l’Atlético, elle n’est pas bonne tout simplement et cela, même s’il donne le maximum. Il n’est pas aidé par l’équipe mais on sent qu’il essaye de faire des choses qui marchaient avant mais ne marchent plus."

Cristiano Ronaldo et Paul Pogba éliminés dès les 8es de C1

Haaland trop seul à Dortmund

Considéré avec Kylian Mbappé comme la grande star du foot pour l’après Messi-Ronaldon Erling Haaland continue d’empiler les buts avec le Borussia Dortmund. Mais la saison européenne du Norvégien s’est trop vite achevée pour être significative. Eliminé dès les poules de la Ligue des champions, en ratant notamment trois matchs, Erling Haaland n’a marqué qu’à trois reprises pendant le parcours du BVB en C1.

Reversé en Ligue Europa, le club allemand a rapidement pris la porte dès les barrages face aux Rangers. Deux matchs où le "Cyborg" de 21 ans n’a pas joué en raison de pépins physiques à répétition. L’autre star de demain devra donc se reprendre.

Haaland éliminé dès les poules en C1 et dès les barrages en C3

Benzema, Salah et Lewandowski en rescapés

Et maintenant quels joueurs risquent encore d’enflammer la suite de la Ligue des champions? Toujours brillant dans une équipe du Real Madrid moribonde, Karim Benzema semble être capable de tirer la lumière à lui.

Mais le Français ne fait peut-être pas office de stars mondiales après tant d’années passées dans l’ombre de Cristiano Ronaldo dans la capitale espagnole. Son triplé face au PSG risque bien d’avoir exposé au monde entier sa maestria. AU point d’en faire un favori pour le prochain Ballon d’or.

L’autre grand favori pour le prestigieux trophée se nomme Robert Lewandowski. Lui aussi auteur d’un triplé lors du carton du Bayern contre Salzbourg (7-1). Mais l’attaquant polonais, au-delà de l’adversaire d’un moindre calibre, souffre probablement d’un déficit de popularité pour prétendre au statut de star du ballon rond. Si ses 43 réalisations de la saison en font l’actuel meilleur buteur dans les cinq grands championnats, le joueur de 33 ans payent un peu le manque de concurrence en Bundesliga.

Pour ce qui est de Mohamed Salah - et dans une moindre mesure de Sadio Mané - l’Egyptien de Liverpool peut paraître moins indispensable au collectif mis en place que Jürgen Klopp que d’autres grands noms du foot dans leurs clubs respectifs. Et pourtant, le Pharaon d’Anfield possède un bilan de huit buts en autant de matchs en Ligue des champions.

"Là il va rester qui? Des collectifs où il y a de très bons joueurs, a ensuite lancé Daniel Riolo ce mercredi dans l’After sur RMC. Liverpool avec Mané et Salah on peut considérer que ce sont des stars mais des stars de second ordre par rapport aux autres dans ce gigantesque foot business. Ils sont un peu moins bankable et se fondent dans le collectif."

Pas de vraie star à Chelsea, Villarreal, Manchester City, Benfica et l'Atlético

A l’instar du binôme de Reds, Kevin De Bruyne ou Riyad Mahrez restent les maîtres à jouer de Manchester City mais sans être totalement indispensable. La faute au jeu léché et au gros collectif mis en place par Pep Guardiola avec le club anglais. Quand le Belge ou l’Algérien ne sont pas là, Jack Grealish ou encore Phil Foden, Bernardo Silva et Raheem Sterling sont là pour prendre la relève.

Du côté de Chelsea aussi, il semble difficile de dire qui est la star de l’équipe entraînée par Thomas Tuchel. Tenant du titre de la Ligue des champions, les Blues sont portés par une dynamique de groupe et non des individualités. Idem pour l’Atlético de Madrid de Diego Simeone et surtout pour les deux surprises Benfica et Villarreal.

"Tous les ans on répète la même chose, a conclu Daniel Riolo. Chelsea, ils ont pris Lukaku pour je ne sais combien de millions, environ 80 millions. Et le mec est remplaçant. Certes Chelsea a joué en marchant contre Lille et n’a pas été extraordinaire, mais les Blues sont champions du monde et sont encore qualifiés pour les quarts avec un collectif où on n’a pas de star dans l’équipe. Je ne parle même pas de Villarreal ou Benfica qui se retrouvent en quarts de finale." Cette saison, les stars du foot suivront la finale de la Ligue des champions à la télévision.