PSG: Neymar a remis ça et est retourné jouer au poker tard ce mercredi soir

Déjà apparu autour d’une table de l’European Poker Tour en plein milieu de l’après-midi, Neymar est retourné jouer tard ce mercredi soir au Hyatt Regency, à Paris. Le tout au lendemain de la défaite contre le Bayern Munich en Ligue des champions (0-1) et alors que Kylian Mbappé a exhorté ses coéquipiers à "bien dormir" en vue du match retour contre les Bavarois.

Pas sûr que Kylian Mbappé apprécie les dernières stories Instagram du compte officiel de Poker Stars. Ce mercredi soir, aux alentours de 22h30, l’entreprise de poker en ligne, partenaire de Neymar, a publié plusieurs photos du Brésilien en pleine partie à l’European Poker Tour de Paris. Déjà apparu lors de cet évènement en plein après-midi, le Brésilien a donc remis ça tard dans la soirée.

"Il est retourné jouer le 10.00 euros ce soir. Il est de nouveau au Hyatt Regency, a indiqué Daniel Riolo dans l’After Foot, sur RMC. Je pensais qu’il y était allé pour le sponsor (ce mercredi après-midi, ndlr). Il est sorti et, en fait, il est revenu. Il est retourné à un gros tournoi ce soir, un 10.000 euros l’entrée."

Déjà apparu autour d’une table de l’European Poker Tour en plein milieu de l’après-midi, Neymar est retourné jouer tard ce mercredi soir au Hyatt Regency, à Paris © Instagram Poker Stars

Déjà apparu autour d’une table de l’European Poker Tour en plein milieu de l’après-midi, Neymar est retourné jouer tard ce mercredi soir au Hyatt Regency, à Paris © Instagram Poker Stars

Un timing qui interroge

Le timing de cette présence à ce tournoi de poker et surtout l’horaire tardif interrogent, au lendemain de la défaite du PSG en 8e de finale aller de Ligue des champions. De plus, cette petite virée intervient alors que Kylian Mbappé a exhorté ses coéquipiers à "bien dormir et bien manger" en vue du 8e de finale retour de C1 contre les Bavarois. "Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé.. Que chacun mange bien, dorme bien", a souligné le champion du monde mardi soir.

Sur une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, une grande première depuis 2011, le PSG a rendez-vous avec Lille dimanche au Parc des Princes (24e journée de Ligue 1, 13h). Avec ou sans tournoi de poker pour Neymar d’ici là ?