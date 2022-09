PSG: Neymar déclare sa flamme au Parc des Princes

Dans une interview à la chaîne DAZN, Neymar confie être impressionné par l’ambiance du Parc des Princes où il évolue depuis sa signature au PSG en 2017.

Son nom a parfois circulé parmi les potentiels partants au cour de l’été. Neymar (30 ans) est pourtant bien resté au PSG et signe même un début de saison étincelant. Libéré dans son jeu mais aussi impliqué dans le repli défensif, l’attaquant brésilien affiche une attitude différente de celle de la saison passée notamment. Et cela se ressent dans son rendement (9 buts, 7 passes décisives toutes compétitions confondues). Dans une interview à la chaîne DAZN, il confie se sentir bien et déclare sa flamme au Parc des Princes.

"Quand les supporters sont derrière nous, c’est très difficile de nous battre"

"Mon stade préféré en Ligue des Champions? J’ai joué dans tellement de stades… Mais le Parc des Princes, quand il est plein et que les supporters sont derrière nous, c’est très difficile de nous battre", a-t-il déclaré dans des propos retranscrits par le site Culture PSG. L’ancien joueur du Barça a connu toutes sortes d’émotions dans l’enceinte parisienne qui l’a adulé, mais aussi pris en grippe à plusieurs reprises.

Ce fut le cas en septembre 2019 après avoir affiché ses envies de quitter le club. Il fut également malmené en mars dernier suite à l’élimination parisienne en 8es de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Ses bonnes performances et gestes techniques (à l’image de sa louche décisive magnifique pour Kylian Mbappé) ont apaisé les tensions depuis.

Cinq après son arrivée contre un montant record (222 millions d’euros), Neymar (lié avec Paris jusqu’en 2027) confie ne pas être trop parti à la découverte de Paris. "Je passe beaucoup de temps à la maison, admet-il. C'est parfois compliqué d'aller dans la rue ou dans des lieux. Ce que j'aime le plus dans cette ville, c'est la Tour Eiffel. Chaque fois que je passe devant, je la regarde parce que c'est tellement beau. Pourquoi je l'aime tant? Je ne sais pas, mais je l'adore. Ce que j'aime le plus après ça? Je dirai la nourriture parce que je ne suis pas très calé en architecture. Je ne connais vraiment pas grand-chose dans ce domaine. C'est une ville magnifique, superbe à visiter. On mène une vie différente avec notre mode de vie de footballeur, beaucoup de matchs, beaucoup d'entraînements. On ne peut pas non plus profiter autant de la ville."