Barça: Xavi situe Dembélé au niveau du "meilleur Neymar"

Xavi, entraîneur du FC Barcelone, s’est emballé pour Ousmane Dembélé, auteur de deux passes décisives mardi lors de la large victoire face à Plzen (5-1) en Ligue des champions.

Les temps ont bien changé pour Ousmane Dembélé (25 ans) au FC Barcelone. Sifflé par le Camp Nou et mis à l’écart du groupe par la direction pour son refus de prolonger il y a quelques mois, ml’ailier français est aujourd’hui adoubé par les supporters et son entraîneur Xavi. Ce dernier – qui l’a toujours soutenu publiquement lors de ces mois compliqués – l’a encensé mercredi après la large victoire du Barça (5-1) face à Plzen en Ligue des champions. Une soirée où l’ancien Rennais a délivré deux passes décisives pour Robert Lewandowski et Ferran Torres.

"Il est heureux, il s’amuse"

"Il est heureux, s'amuse, c'est important pour moi, pour le groupe, a déclaré l’entraîneur à l’issue de la rencontre. Il fait la différence, il passe, il marque, il met des coups de poignard et il est dans un bon moment. Je ne veux pas lui jeter de fleurs mais la capacité qu'il a en un contre un est au niveau du meilleur Neymar. Il doit oser plus pour tirer au but et marquer. C'est un bon garçon et il doit profiter de ces caractéristiques. Il est là faire une différence et il le fait."

Xavi a toujours compté sur le Français, même lorsque sa direction lui intimait de ne pas le faire jouer. Sous les ordres de l’ancien milieu de terrain, Dembélé a conclu la dernière saison de Liga meilleur passeur. Depuis, il a finalement prolongé son contrat avec le club catalan qu’il a rejoint en 2017 en provenance de Dortmund. Dans une récente interview à Sport, le champion du monde 2018 avait désigné le principal responsable de sa prolongation. "Sans aucun doute, Xavi a été la clé pour continuer, explique-t-il. Aussi le président (Joan Laporta, ndlr), je parle beaucoup avec eux deux. Je vais bien. Tout le monde est heureux maintenant."

Il avait aussi confié s’être astreint à une nouvelle hygiène de vie après des blessures à répétition depuis son arrivée. Une fragilité chronique qui lui a même fait peur. "Les blessures sont survenues parce qu'à l'âge de 20 ans, je ne travaillais pas comme je le fais maintenant, confie-t-il. Et si vous voulez être un grand joueur, vous devez travailler. Votre talent ne suffit pas. Je ne le savais pas avant, mais maintenant je vois qu'il est essentiel de travailler sur et en dehors du terrain."