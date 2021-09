PSG: Neymar et Mbappé se font moins de passes, la preuve en chiffres

Neymar et Kylian Mbappé se trouvent moins depuis le début de saison. Les deux stars du PSG, qui ont disputé cinq matchs ensemble, se font nettement moins de passes que les années précédentes. Pour l’instant, en tout cas.

Ce n’est pas qu’une impression. Neymar et Kylian Mbappé sont moins complices sur le terrain ces derniers temps. Les chiffres le confirment. Depuis le début de la saison, les deux stars du PSG ont disputé cinq rencontres ensemble, dont deux en intégralité (contre Lyon et à Metz). Pour un total de 385 minutes en commun, en Ligue 1 et en Ligue des champions. Le temps pour le meneur de jeu brésilien d’adresser 37 passes à l’attaquant français, qui l’a lui-même sollicité à 29 reprises. Dans le détail, Neymar délivre en moyenne 8,6 passes par match à Mbappé cette saison. Et Mbappé en fait 6,8 à destination de Neymar.

Ils se trouvent moins que lors de leur première saison

C’est beaucoup moins que les années précédentes, où l’ancien crack de Santos et le surdoué de Bondy étaient nettement plus connectés. Lors de l’exercice 2018-2019, le Ney adressait 13,2 passes par match à Kyky, qui lui en rendait 8,9. Soit un total de 22,2 échanges entre les deux attaquants. Même lors de leur saison la moins prolifique dans ce domaine, en 2017-2018 (après leurs arrivées en provenance du Barça et de Monaco), Neymar délivrait tout de même 9,5 passes par match à Mbappé, qui lui en donnait 7,5. Soit un total de 17 passes par match. Depuis cet été, le curseur est tombé à 15,4. Et jusqu’à présent, Neymar et Mbappé ne sont pas offert la moindre passe décisive...

De quoi déceler un certain malaise entre le duo de buteurs, rejoint récemment par Lionel Messi? Lors de son remplacement face à Montpellier, samedi en Ligue 1 (2-0), Mbappé s’est assis sur le banc en se plaignant de ne pas avoir été servi par son acolyte de la Seleçao. "Il ne me fait pas la passe", a dénoncé le champion du monde 2018 auprès d’Idrissa Gueye.

"Neymar et Mbappé se sont parlés", désamorce Pochettino

Interrogé ce lundi en conférence de presse, Mauricio Pochettino a tenu à désamorcer les tensions, à la veille de la réception de Manchester City en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). "Ce sont des garçons extraordinaires, des compétiteurs. Ce sont des choses qui peuvent arriver sur un terrain, a expliqué le coach argentin. Ils se sont parlés, j'ai discuté aussi avec eux. A l'entraînement, ça rigolait entre eux. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Il y a plus de bruit que la réalité. Mais c'est quelque chose de complétement maîtrisé."

Même volonté de rassurer chez Ander Herrera. "J'ai réalisé depuis le premier jour que Neymar et Kylian avaient une connexion très spéciale, témoigne le milieu de terrain espagnol. Et rien n'a changé jusqu'à présent. A chaque match, on se taquine, mais au final, on s'aime bien. On est un bon groupe (…) Dès que je suis arrivé au club, j'ai pu voir la complicité entre Ney et Kylian. On peut encore le voir. Ils rigolent, ils se chambrent. Dans le match, tout le monde veut marquer ou donner une passe décisive, ce sont des choses qui arrivent. Parfois les choses sont surdimensionnées, hors contexte. Il faut le prendre de façon amusante parce qu'on sait ce que représente ce club."