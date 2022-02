PSG: Pochettino voit comme "une motivation supplémentaire" la finale de la Ligue des champions au Stade de France

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, a reconnu que la relocalisation de la finale de la Ligue des champions au Stade de France donnait une motivation supplémentaire au club pour décrocher son premier titre dans la compétition.

La finale de la Ligue des champions se jouera donc au Stade de France, le 28 mai prochain. L’UEFA a officialisé la nouvelle, ce vendredi en retirant l’organisation à Saint-Pétersbourg en raison de la guerre engagée par la Russe contre l’Ukraine. Malgré le contexte tragique entourant cette relocalisation, Mauricio Pochettino veut s’en servir pour porter les ambitions sportives du PSG dans cette compétition que le club se verrait bien gagner pour la première fois "à domicile".

"Une grande excitation"

"C'est une motivation en plus, il y a une grande excitation, reconnaît le manager argentin. On a déjà participé à une finale de Ligue des champions et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a beaucoup de travail devant nous pour y arriver."

Paris en est encore loin, c’est vrai, mais ses espoirs sont toujours intacts. L’équipe doit se déplacer sur le terrain du Real Madrid le 9 mars prochain (21h, sur RMC Sport) en huitième de finale retour, trois semaines après sa victoire à l’aller (1-0). Le droit à l’erreur n’est pas permis pour un club qui fait une obsession d’un succès dans la compétition reine des clubs, depuis l’arrivées des investisseurs qataris en 2011. Il avait touché son rêve du doigt en 2020 avant d’échouer en finale face au Bayern Munich.

En cas de qualification en finale, le PSG pourrait compter sur le soutien plus soutenu de ses supporters. Même si pour Pochettino, cette relocalisation ne change pas grand-chose. "Les supporters parisiens seront heureux de pouvoir voir le PSG en finale, peu importe dans quelle ville d'Europe le match se joue, confie-t-il. Là, c'est à Paris, mais ce serait pareil dans toutes les villes."