PSG: pour Herrera, Manchester City est "la meilleure équipe du monde avec le ballon"

Ander Herrera, milieu de terrain du PSG, a reconnu la supériorité de Manchester City dans la possession de balle après la victoire des Anglais (2-1) mercredi. Il regrette aussi le manque de réalisme de son équipe.

Ander Herrera ne se cache ni sur le terrain, ni face à la presse. Le milieu de terrain du PSG a reconnu la supériorité de Manchester City face au PSG (2-1), mercredi en Ligue des champions, tout en regrettant les opportunités gâchées par ses partenaires.

"Quand ils ont le ballon, ce sont les meilleurs"

"J’ai l’impression que Manchester City est la meilleure équipe du monde avec le ballon, a déclaré l’ancien joueur de l’Athletic Bilbao en zone mixte. Ce soir, il fallait très bien défendre. Hakimi notamment l’a bien fait avec sa tête. Mais après ça, je ne me rappelle pas que Keylor (Navas) a fait beaucoup d’arrêts. C’est vrai, on aurait pu avoir plus la balle. Mais ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions. Et même après leur égalisation, on a eu les occasions de prendre l’avantage. Si tu ne marques pas face à City, ils peuvent te tuer. Ils ont eu plus la balle que nous. Quand ils l’ont ce sont les meilleurs. Mais on a eu des occasions et on aurait pu gagner le match aussi."

Les Anglais ont renversé le match en deuxième période grâce à des buts de Raheem Sterling (63e) et Gabriel Jesus (76e) après l’ouverture du score de Kylian Mbappé (50e). Avant cela, ils avaient assez largement dominé la première mi-temps avec quelques occasions franches. Presnel Kimpembe (5e) et Achraf Hakimi (18e) ont sauvé deux grosses occasions sur leur ligne.

Les Parisiens se sont aussi procuré une grosse occasion deux minutes avant le deuxième but de Manchester City. A l’issue d’une belle action collective, Neymar a ainsi manqué le cadre (74e). Malgré la défaite, Paris a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.