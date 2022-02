PSG: pour Valdano, Mbappé est "un héros" taillé pour le Real

Passé au Real Madrid en tant que joueur, entraîneur et directeur sportif, Jorge Valdano était l'invité exceptionnel de l’émission "Rothen s’enflamme" sur RMC. L'occasion de donner son avis sur Kylian Mbappé. L’Argentin n’a pas manqué de faire les éloges de celui qui est fortement courtisé par les Madrilènes.

Jorge Valdano, un nom que les fans du Real Madrid connaissent bien. Que ce soit comme joueur, entraîneur ou directeur sportif, l’Argentin a laissé une immense empreinte chez les Madrilènes jusqu’à son départ en 2011. Et il suit toujours l'actualité du club merengue. Notamment la piste qui conduit à Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG en juin, et courtisé par le club espagnol.

Invité exceptionnel de "Rothen s’enflamme" ce vendredi sur RMC, Jorge Valdano a confié être un grand fan du Français, tout comme le président du Real. "Florentino Perez a un dicton qu’il a hérité de Santiago Bernabeu: 'le foot est une entreprise de héros'", a-t-il d'abord expliqué. Un profil collant parfaitement au buteur parisien, selon l’ex-attaquant: "En ce moment effectivement, il n’y a pas un héros plus grand que Mbappé donc ça ne m’étonne pas que ce soit un grand objectif (pour le Real, ndlr)."

Le 15 février, les Madrilènes auront l’occasion de voir leur potentiel futur joueur à l’œuvre, lors du huitième de finale de la Ligue des champions face au PSG (sur RMC Sport).

Valdano "espère" une arrivée de Mbappé à Madrid

S’il est libre de négocier avec le club de son choix, Mbappé a fait savoir le week-end dernier, après le succès du PSG contre Lille (5-1), son intention de ne "pas aller parler avec l’adversaire ou faire ce genre de choses." Une fois le double affrontement passé, les négociations pourraient accélérer. C’est en tout cas le souhait de Valdano: "Je ne sais pas si c’est un désir ou une réalité mais j’espère qu’il y a beaucoup de chance pour qu’il vienne, oui."

En attendant d’en savoir plus sur ce point, l’ancien dirigeant du club espagnol a eu l’occasion de rencontrer l’international "il y a quelques semaines." Une entrevue ayant marqué Valdano: "Il m’a paru d’une grande maturité, très intelligent. Et ce sont les armes principales pour réussir au Real Madrid. Être sensible, intelligent, aimer le foot et comprendre que le Real ne ressemble à aucun autre club au monde."