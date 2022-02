PSG-Real: "en France, ce sont des connards", Agüero excédé par les critiques contre Messi

Sergio Agüero, grand ami de Lionel Messi, ne supporter pas les critiques émises en France contre l’attaquant du PSG après le match face au Real Madrid (1-0), mardi en Ligue des champions.

On ne touche pas aux amis de Sergio Agüero. L’ancien attaquant argentin, qui a récemment pris sa retraite en raison de problèmes cardiaques, s’est emporté contre le traitement reçu par Lionel Messi après son match face au Real Madrid (1-0). L’ancien joueur de Manchester City ne comprend pas les critiques subies par le septuple Ballon d’or qui a manqué un penalty. Mais pour le Kun, la performance globale de son ancien partenaire en sélection est bonne. Il a fait part de sa colère dans un live Twitch, réseau social sur lequel il est très actif. Il a aussi décidé de boycotter les médias français.

"En France, les magazines et les journaux l'ont tué"

"Quelle merde ce penalty de Leo, la p… de sa mère, a-t-il lancé. En plus de ça, Leo a bien joué, a cassé des lignes. Ce n’est pas parce que c'est un ami, mais parce qu'il a joué fort. Il était bien et très actif. En France, les magazines et les journaux l'ont tué. Ce sont des connards. J'ai eu une interview avec un magazine français. Mais j’ai dit: "Non, parce que je soutiens Lio Messi". Point. Alors au revoir, à bientôt. Maintenant, je suis en colère."

La prestation de l’ancien Barcelonais alimente les débats depuis mardi soir. Aligné en numéro 9, il a plutôt joué comme meneur en décrochant beaucoup pour toucher de nombreux ballons. Il a rencontré un déchet assez important dans les transmissions (23 ballons perdus, 82% de passes réussies) tout en parvenant à créer des décalages intéressants. Son échec sur penalty (arrêt de Courtois) a noirci le tableau de "La Pulga".

"C’est une erreur de casting pour l’instant, a lancé Jérôme Rothen, membre de la Dream team RMC Sport. Bien sûr qu’au niveau merchandising, c’est magnifique d’avoir attiré Leo Messi. Les maillots sont vendus et les gens viennent voir jouer Messi au PSG. Mais il faut reconnaître que sportivement, il n’amène rien au PSG. Le plus problématique, c’est que ce soir c’est un grand match, c’est là qu’on attend les grands joueurs et ce soir, c’est plus un boulet qu’autre chose. Il y a les erreurs techniques, les pertes de balle, le penalty raté mais ça peut arriver à tout le monde. Mais c’est surtout dans le comportement. Il regardé ses chaussures, on a l’impression qu’il n’est pas heureux. Quand il tire les coups de pied arrêtés il y va d’une façon bizarre."