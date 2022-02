PSG-Real: la réaction géniale de Thierry Henry sur le but de Mbappé

Buteur dans les dernières secondes lors de PSG-Real mardi en 8e de finale aller de Ligue des champions (1-0), Kylian Mbappé a une nouvelle fois fait chavirer le coeur des supporters parisiens, et celui de Thierry Henry.

Un but libérateur. Sauveur du PSG à la dernière seconde face au Real Madrid lors du 8e de finale de la Ligue des champions (1-0), Kylian Mbappé a été le héros du match. D'ailleurs, Thierry Henry a visiblement apprécié son geste. Invité sur le plateau de CBS Sport pour cette soirée européenne, l'ancien joueur d'Arsenal a célébré comme il se doit la réalisation de l'international français.. en poussant un énorme "Yes" tout en regardant le sol. La réaction est identique chez Micah Richards, l'ancien défenseur de Manchester City. Assis entre les deux, Jamie Carragher a lui frappé plusieurs fois ses mains sur la table, visiblement ravi de ce but.

Henry encore conquis

Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus a visiblement vibré devant la performance du natif de Bondy. "Très peu de personnes me font me lever de mon siège ou me font crier, comme vous venez de voir. Mais c'est que ce que vous voulez voir, c'est pour cela que vous allumez votre télévision, pour voir des gens débloquer une situation. Il faut profiter. Quelle soirée ! Quel but ! Et je suis sûr que ce ne sera pas le dernier", s'est exclamé Thierry Henry.

Quatre jours après avoir déjà fait la différence dans le temps additionnel en championnat contre le Stade Rennais (1-0), Kylian Mbappé a trouvé la faille à la 94e minute. Sur l'aile gauche, le champion du monde français est passé en force entre Eder Militão et Lucas Vazquez, avant de frapper vers le second poteau et de battre (enfin) Thibaut Courtois, qui était l'homme du match avant cette dernière action. Il s'agit du 5e but de la saison de Kylian Mbappé en Ligue des champions. Toutes compétitions confondues, il en est à 22 en 32 rencontres.