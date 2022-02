PSG-Real: cette blessure de Benzema que le Real Madrid a tenté de cacher

Karim Benzema n’est pas certain de pouvoir tenir sa place face au PSG, mardi au Parc des Princes, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Selon Marca, l’attaquant du Real Madrid, qui n’a toujours pas repris l’entraînement collectif, souffrirait d’une blessure plus importante que celle annoncée par son club.

Un vent d’inquiétude souffle sur le Real Madrid. Et il concerne Karim Benzema. L’attaquant de 34 ans n’est pas sûr de pouvoir jouer face au PSG, mardi au Parc des Princes, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). A six jours du choc tant attendu, le buteur de l’équipe de France n’a toujours pas repris l’entraînement collectif. Il court et touche le ballon sur les terrains de Valdebebas, mais il est "encore loin d’être à 100%", selon Marca. Le journal madrilène explique que la blessure de KB Nueve serait d'ailleurs plus grave que prévue.

Après sa sortie contre Elche, il y a deux semaines et demi en Liga (2-2), le Real avait annoncé un souci mineur aux ischio-jambiers. Mais Benzema aurait en fait été victime d’une "petite déchirure au biceps fémoral". Absent lors des deux derniers matchs face à l’Athletic Bilbao (0-1) et Grenade (1-0), il récupère sous l’œil attentif du staff médical. Mais les délais sont serrés et le risque de rechute important. Vu la zone touchée, Carlo Ancelotti craint que son meilleur joueur aggrave sa situation en cas de reprise anticipée.

Vers un nouveau forfait contre Villarreal

Au départ, l’idée était d’offrir quelques minutes de jeu à Benzema lors du déplacement à Villarreal, samedi en Liga (16h15). Pour lui permettre de reprendre un peu de rythme avant Paris. Mais le natif de Lyon se dirige finalement vers un forfait ce week-end. De quoi remettre en question sa présence au Parc des Princes en début de semaine prochaine. Dans tous les cas, KB Nueve ne sera pas en pleine possession de ses moyens face aux leaders de Ligue 1. "Les délais sont plus que courts", résume Marca.

Des informations qui font écho à celles publiées un peu plus tôt par Onda Cero. D’après la radio espagnole, Benzema aurait ressenti des douleurs durant le week-end et ne sera pas totalement rétabli contre le PSG. Reste à savoir si Ancelotti choisira d’aligner quand même son leader d’attaque. Ça dépendra sans doute à quel point il est diminué. Son absence serait en tout cas un énorme coup dur pour le Real Madrid. Depuis le début de la saison, le natif de Lyon, qui a souvent brillé face à Paris dans sa carrière, a inscrit 24 buts et délivré 9 passes décisives en 28 apparitions (toutes compétitions confondues).