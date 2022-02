PSG-Real Madrid: Benzema, Neymar, Di Maria… où en sont les stars qui pourraient rater le choc

Le PSG accueillera le Real Madrid mardi en huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). A six jours du choc, plusieurs stars sont à l’infirmerie, à l’image de Karim Benzema, Neymar, Angel Di Maria ou Sergio Ramos. Et certaines risquent de ne pas être rétablies à temps.

Benzema pas à 100%

Il est sorti en grimaçant face à Elche, il y a deux semaines et demi en Liga (2-2). Et il n’a pas rejoué depuis. Karim Benzema souffre des ischio-jambiers et son cas suscite une certaine inquiétude au Real Madrid. Après avoir manqué les deux derniers matchs contre l’Athletic Bilbao (0-1) et Grenade (1-0), l’avant-centre de 34 ans pourrait à nouveau faire l’impasse sur le déplacement à Villarreal samedi en championnat (16h15). Selon Onda Cero, le buteur de l’équipe de France aurait ressenti des douleurs le week-end dernier. Dans ce contexte, sa présence au Parc des Princes pour affronter le PSG, mardi en huitième de finale aller de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), ne serait pas encore garantie. Et même s’il était finalement disponible, Benzema ne devrait pas être en pleine possession de ses moyens.

Neymar peut-être trop juste

Plus les jours passent, plus la perspective de le voir titulaire face au Real Madrid diminue. Touché lors du match à Saint-Etienne, le 28 novembre en Ligue 1 (1-3), Neymar n’est pas encore remis de sa blessure à la cheville gauche. L’artiste brésilien s’est entraîné à part mardi au Camp des Loges. La star de 30 ans, qui vient de fêter son anniversaire en toute discrétion, a travaillé avec un préparateur physique. Il a également reçu des soins avec "un complétement thérapeutique". Le joueur a toutefois augmenté ses charges de travail et réalise des entraînements assez poussés.

Sans doute trop juste pour la réception du Stade Rennais, ce vendredi en championnat (21h), peut-être le sera-t-il aussi pour affronter le club merengue. En tout cas dès le coup d’envoi.

Di Maria devrait en être

Il a dû abandonner ses partenaires peu avant la mi-temps lors de la victoire à Lille, dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue 1 (1-5). Victime d’une première alerte derrière la cuisse, Angel Di Maria a ensuite été touché au mollet sur un contact. Remplacé par Julian Draxler, il a quitté le terrain sans boiter. Une sortie plutôt préventive. Selon L’Équipe, l’ailier argentin ne souffre d’aucune blessure sérieuse, ce que confirme nos échos évoquant une fatigue musculaire. Le PSG ne serait pas inquiet concernant sa participation au choc contre le Real Madrid, dont il a porté les couleurs entre 2010 et 2014.

Ramos vers un forfait

Les retrouvailles auraient été chargés en émotion. Mais Sergio Ramos devrait les manquer. Touché au mollet droit, le défenseur du PSG se dirige vers un forfait pour la réception du Real Madrid. Malgré ses efforts à l'entraînement, le taulier de 35 ans ne devrait pas pouvoir affronter l’équipe dans laquelle il a évolué durant quinze ans. L’ancien capitaine du club merengue passe le plus clair de son temps sur la touche depuis son arrivée à Paris l’été dernier.

Miné par ses problèmes physiques, l’international espagnol (180 sélections, 23 buts) n’a disputé que cinq matchs sous le maillot rouge et bleu (deux en tant que titulaire). Le temps d’inscrire un but rageur contre Reims le 23 janvier en L1 (4-0).

Gueye sur son nuage

Il vient de vivre les plus belles émotions de sa carrière. Après avoir remporté la CAN 2022 avec le Sénégal, Idrissa Gueye a été accueilli en héros à Dakar. Une foule immense est sortie dans la rue pour célébrer les joueurs d’Aliou Cissé, qui ont paradé durant de longues heures perchés sur un bus. Dans la liesse la plus totale.

Après cet épisode inoubliable, le milieu de terrain va rallier Paris avec des étoiles dans les yeux. Et une certaine fatigue accumulée. Selon Le Parisien, Gana devrait être laissé au repos face à Rennes. Mais Mauricio Pochettino compterait sur lui pour défier le Real Madrid. Un club contre lequel il avait brillé en septembre 2019 lors d’une victoire éclatante du PSG (3-0). Reste à savoir dans quel état physique il se trouvera en début de semaine prochaine.