PSG-Real: l’amertume de Courtois après son "grand match"

Thibaut Courtois regrette le scénario du choc entre le PSG et le Real Madrid (1-0) dont il fut l’un des meilleurs joueurs en repoussant les nombreuses tentatives parisiennes. Lui-même souligne d’ailleurs sa grande performance.

A quelques secondes près, il aurait certainement obtenu le titre d’homme du match. Mais Thibaut Courtois s’est finalement incliné sur un but de Kylian Mbappé dans les arrêts de jeu du 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid (1-0), mardi. Avant cela, le gardien belge avait tout repoussé dont un penalty de Lionel Messi (62e).

Il avait aussi mis en échec Kylian Mbappé d’une parade exceptionnelle en début seconde période. Avant que le Français ne prenne sa revanche. Et cela agace profondément le géant belge qui regrette les erreurs de ses équipiers sur la dernière action tout en soulignant sa grande prestation.

"Naturellement c’est dommage, confie-t-il au micro de RMC Sport. Je crois que je joue un grand match en aidant l’équipe à faire match nul, pour garder le 0-0 et avoir une chance de mettre un but. J’ai fait un grand match mais à la dernière minute on encaisse un but bêtement. On perd le ballon à trois contre un. Kylian passe deux joueurs et place le ballon sous mon corps. J’ai essayé de prendre assez d’espace mais pas assez en dessous."

Courtois a aussi expliqué avoir étudié les penalties de Messi et cela a payé. "Je l'avais étudié, il avait raté une fois avec le Barça (contre l'Atlético) mais c'était la transversale, et il me semble qu'il en avait raté un avec Paris du côté droit, a-t-il détaillé. Je me suis dit qu'il avait plus confiance côté gauche. Il l'avait mis là contre Bruges, là aussi contre Nice en Coupe de France alors je me suis dit qu'il fallait plonger à gauche. Il n'a pas mis beaucoup de buts contre moi mais face à des grands joueurs, Léo, Kylian, Neymar et Di Maria, tu dois toujours être attentif."