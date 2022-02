PSG-Real: l'absence possible de Benzema, une "perte très importante" pour Madrid selon Pochettino

A la veille du match de la 24e journée de Ligue 1 entre le PSG et Rennes, Mauricio Pochettino s'est un peu projeté sur le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid (mardi 21h, sur RMC Sport). Et sur l'absence possible de Karim Benzema.

Karim Benzema sera-t-il présent pour le choc des huitièmes de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid mardi (21h sur RMC Sport)? C'est l'un des feuilleton qui occupe la presse depuis quelques jours et qui continuera de faire parler jusqu'au coup d'envoi. Mauricio Pochettino n'a pas échappé à la qestion ce jeudi, à la veille du match des Parisiens contre Rennes en Ligue 1.

Le technicien argentin admet que l'absence de l'attaquant français change les choses. "C'est clair que Benzema est l'un des meilleurs attaquants du monde, répond le coach du PSG. C'est un très grand joueur, qui montre année après année son talent dans une équipe comme le Real Madrid. C'est un très grand joueur et c'est sûr que ce serait une perte très importante pour le Real s'il n'était pas là."

"L'analyse change s'il n'est pas là"

"Je ne dirais pas que cela bénéficierait à Paris parce qu'il faut que nous nous occupions de notre jeu et parce que le Real a une équipe compétitive avec de très grands joueurs mais c'est clair que c'est un des top attaquants dans le monde. Et c'est sûr que l'analyse change, que ce soit pour Paris ou pour n'importe quel adversaire du Real, s'il n'est pas sur le terrain", conclut Mauricio Pochettino.

La presse espagnole rapportait mercredi que le club madrilène avait caché une petite déchirure musculaire pour Karim Benzema, qui n'a pas encore repris l'entraînement collectif.