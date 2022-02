PSG-Real en direct, J-1: "Le Real ne voulait pas parier sur moi", regrette Hakimi

Achraf Hakimi (23 ans) va retrouver le Real Madrid avec le PSG, mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1) près de deux ans après avoir quitté le club, où il a été formé mais n’a jamais vraiment eu sa chance. Et il en conserve une certaine rancoeur.

"C'est vrai que quand tu rejoins Madrid pour la première fois tu viens de jouer pour le Castilla et c'est normal que le club ne parie pas autant car tu es un jeune joueur, reconnaît-il dans une interview à Marca. Mais ensuite, quand je suis parti pour Dortmund, j'ai été prêté et j'ai fait deux belles saisons et j'ai dû revenir et décider. Et puis Madrid, je pense, ne pariait toujours pas sur moi, même si je pouvais continuer à jouer à un haut niveau. Et quand je suis parti pour l'Inter après avoir été transféré, il y avait aussi une option d'achat de Madrid et ils ne l'ont pas levée non plus, donc je pense que Madrid ne voulait pas parier autant sur moi que d'autres clubs. Et je suis content car je pense que ces clubs n'ont pas eu tort de parier sur moi."

Le joueur rappelle tout de même son attachement au club espagnol et garde ces retrouvailles dans un coin de sa tête depuis le tirage au sort. "On essaie de ne pas trop y penser quand il y a d'autres matchs avant, sachant que le grand objectif est celui de Madrid, explique-t-il. C'est un match agréable à jouer et comme vous le savez c'est une équipe que j'ai dans le cœur pour tout ce qu'elle m'a apporté, elle m'a façonné en tant que personne et en tant que joueur, et elle m'a fait apprendre. Nous allons très bien nous préparer pour le match."