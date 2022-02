PSG-Real: Neymar devrait bien être dans le groupe parisien

Sauf contre-indication ce dimanche ou lundi après les deux derniers entraînements du PSG, Neymar devrait être convoqué par Mauricio Pochettino pour le choc face au Real Madrid, mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (sur RMC Sport).

A deux jours de la réception du Real en huitième de finale aller de Ligue des champions (mardi sur RMC Sport), les bonnes nouvelles arrivent du Camp des Loges. Sauf contre-indication ce dimanche ou lundi après les deux derniers entraînements, Neymar devrait être dans le groupe parisien face aux Madrilènes. L'attaquant brésilien a effectué une "bonne séance" samedi au centre d’entraînement du PSG et doit de nouveau participer à l’ensemble de la séance collective ce dimanche.

Absent depuis fin novembre

L'ancien Barcelonais a raté les deux derniers mois de compétition en raison d'une entorse de la cheville gauche, contractée à Saint-Etienne (3-1) le 28 novembre. Il a repris la course le 26 janvier, puis les entraînements collectifs cette semaine. "L'évolution de Neymar est très bonne. J'espère qu'il sera dans le groupe (pour Madrid), c'est un joueur important pour nous", a indiqué Mauricio Pochettino vendredi, après la courte victoire du PSG face au Stade Rennais (1-0) en Ligue 1.

La veille, l’Argentin s’était montré plus flou : "On verra dans les prochains jours s'il peut être disponible pour le Real Madrid. Tous les grands joueurs veulent être là dans les grandes occasions. Neymar a l’expérience et la maturité pour pouvoir canaliser ce type de situation afin de donner le meilleur de lui-même." Avant de se blesser, Neymar avait disputé 14 matchs cette saison (trois buts). Depuis son arrivée en 2017, il a raté cinq des huit huitièmes de finale de C1 du PSG, en raison de diverses blessures.