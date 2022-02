Les larmes de Marquinhos sur son histoire d’amour avec le PSG

Emu aux larmes par un reportage de Téléfoot retraçant ses meilleurs moments avec le PSG, le défenseur brésilien Marquinhos espère que son histoire d’amour avec Paris va se poursuivre encore longtemps.

Des scènes de joie, des buts, des tacles rageurs, des éloges en pagaille (Verratti, Blanc, Tuchel), un message d’amour de sa compagne et de ses enfants… Il n’en fallait pas davantage pour que Marquinhos craque devant les caméras de Téléfoot.

Emu aux larmes par un reportage de l’émission dominicale de TF1, le défenseur brésilien peut mesurer tout le chemin parcouru depuis son arrivée dans la capitale, il y a neuf ans. "Il y a eu des moments incroyables, plein de belles choses, a commenté le capitaine du PSG entre deux sanglots. Quand je regarde les débuts, j’étais une jeune qui rêvait d’être avec ses idoles, de jouer dans un grand club et de grandir. Quand je regarde en arrière, il n’y a pas de regret."

"Mon histoire n’est pas encore finie"

Et si ce n’était pas fini ? A 27 ans, Marquinhos espère encore vivre d’autres grands moments dans la capitale. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, il ne cache pas son souhait de prolonger encore son bail : "Mon envie c’est de rester, clame-t-il. Je suis bien ici. Je suis content. J’ai encore de l’envie et énergie pour essayer de ramener le Paris Saint-Germain le plus haut possible. Mon histoire n’est pas encore finie. J’espère qu’on aura un accord pour une prolongation." En attendant, "Marqui" a rendez-vous mardi soir au Parc des Princes pour affronter le Real Madrid en 8eme de finale aller de Ligue des champions (en direct sur RMC Sport).