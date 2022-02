PSG-Real: l'avenir de Mbappé ne dépend pas du choc, selon Pochettino

L’avenir de Kylian Mbappé ne dépend pas de la confrontation face au Real Madrid en Ligue des champions, assure Mauricio Pochettino, manager du PSG, dans une interview à la Cadena Ser.

Le rendez-vous du PSG face au Real Madrid ne sera pas un tournant dans la carrière de Kylian Mbappé. C’est l’avis émis par Mauricio Pochettino, son entraîneur, dans une interview à la Cadena Ser. L’attaquant, en fin de contrat avec Paris l’été prochain, a pourtant confié que la confrontation face au club espagnol, qui le courtise depuis de nombreuses années, ne facilite pas les choses. Tout en assurant qu’il sera pleinement concentré sur le succès de son équipe actuelle. Pour le technicien argentin, ce 8e de finale aller de la Ligue des champions, mardi (21h, sur RMC Sport) n’a rien à voir avec une question d’avenir.

"Espérons qu'il fasse toute sa carrière au PSG"

"Je ne pense pas qu'une décision aussi importante passera par un match ou une élimination, confie-t-il dans une interview à la Cadena Ser. C'est un garçon intelligent et mature, doté d'une formidable capacité d'analyse et sachant toujours ce qu'il veut pour sa carrière et son avenir. Avec des gens autour de lui qui le conseillent de la meilleure façon... Je ne pense pas que ce soit le cas. Je le vois calme, concentré à faire du mieux possible pour le PSG comme il l'a dit. Vous devez le respecter et il prendra une décision après la fin de la double confrontation."

Relancé sur la possibilité de voir l’international français rejoindre l’Espagne, Pochettino imagine une autre issue. "Espérons qu'il fasse toute sa carrière au PSG, ce serait un très bon signe pour nous et pour le club, confie-t-il. Pour moi, c'est un joueur qui est dans le top 5 mondial sans aucun doute."

Il poursuit son propos en évoquant ses excellents rapports avec le champion du monde 2018. "Vraiment une découverte humaine étonnante, témoigne-t-il. C'est un garçon avec une empathie et un charisme incroyables. La langue a aidé car il parle parfaitement l'anglais et l'espagnol et cela donne beaucoup de proximité. Au début, c'était aussi difficile pour moi de communiquer en français et cela nous a donné une proximité particulière. C'est un garçon au charisme exceptionnel. Il dégage une énergie incroyable. La vérité est que c’est une chance de pouvoir travailler avec lui et avec d'autres grands joueurs en ce moment. Le rencontrer dans la zone où ils enlèvent leur armure de super-héros et trouver un gars avec du charisme et de la maturité. Surtout, à cause de son jeune âge et à cause des valeurs qui le gouvernent au quotidien."