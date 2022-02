PSG-Real: Pochettino explique pourquoi Gueye ne débutera pas

Mauricio Pochettino a justifié ce lundi son choix de ne pas aligner Idrissa Gueye au coup d’envoi du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid (mardi à 21h, sur RMC Sport). Le milieu sénégalais est trop juste pour débuter mardi au Parc des Princes à cause de la Coupe d’Afrique des nations.

Le jour J est presque arrivé pour le PSG. A la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid au Parc des Princes (à 21h sur RMC Sport 1), Mauricio Pochettino a fait une revue d’effectif des joueurs à sa disposition. Si Sergio Ramos est forfait et que Neymar est apte à jouer, l’entraîneur francilien a dû faire un choix important pour Idrissa Gueye et Abdou Diallo. Tout juste vainqueurs de la CAN il y a huit jours, les deux internationaux sénégalais ne commenceront pas face à l’équipe merengue.

"Il n'est pas en état de débuter le match mardi, a clairement indiqué le technicien argentin en conférence de presse ce lundi à propos de Gueye. Lui comme Abdou Diallo, cela fait presque deux mois ou un mois et demi qu’ils sont en-dehors de l’équipe. Ils ont passé presque une semaine sans s’entraîner depuis la finale de la CAN. Ils peuvent figurer dans le groupe mais ils ne débuteront pas le match."

Pochettino: "Chaque club a sa réalité"

A l’inverse des deux champions d’Afrique du PSG, plusieurs joueurs présents à la CAN ont rapidement rejoué avec leurs équipes respectives. En France, Mario Lemina a repris avec Nice seulement quelques jours après la fin de son aventure avec le Gabon pour un problème physique. Idem pour les Sénégalais Bamba Dieng et Pape Gueye avec l’OM ce dimanche contre Metz en Ligue 1 ou Sadio Mané avec Liverpool en Premier League. Une différence de traitement expliquée par l’enjeu du match en Ligue des champions.

"Chaque club a sa réalité. Je ne sais pas ce qu’il se passe à Liverpool ou dans d’autres clubs, a encore lancé Mauricio Pochettino. C’est ainsi que nous le gérons. C’est ainsi que nous gérons nos joueurs et que nous envisageons de prendre nos décisions. Après nous avons tout un groupe qui a beaucoup de talent et avec de nombreux joueurs qui méritent d’être considérés pour être titulaires. En fonction des circonstances, notre décision est qu’ils ne commenceront pas mardi. Cela ne veut pas dire qu’ils ne joueront pas ou qu’ils joueront le prochain match. Mais nous devons prendre des décisions au jour le jour et essayer de donner à l’équipe ce qui est le mieux adapté à chaque match."

En l’absence d’Idrissa Gueye au coup d’envoi de ce huitième de finale aller de Ligue des champions, Mauricio Pochettino pourrait à nouveau s’appuyer Leandro Paredes ou Danilo Pereira. En l’absence du milieu sénégalais depuis le mois de janvier, l’Argentin et le Portugais ont enchaîné les apparitions et développer certains automatismes avec Marco Verratti dans l’entrejeu. Voilà peut-être aussi pourquoi Mauricio Pochettino semble prêt à se passer d’un habituel titulaire face au Real Madrid en Ligue des champions.