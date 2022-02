PSG-Real: pour Ginola, Paris a fait une "erreur fondamentale" dans la gestion du cas Mbappé

Invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme ce lundi sur RMC, David Ginola a abordé la situation de Kylian Mbappé avant le huitième de finale aller entre le PSG et le Real en Ligue des champions. Selon l’ancienne gloire de Paris, le club francilien a fait une terrible erreur en ne sécurisant pas l’avenir de son attaquant il y a plusieurs années.

Libre en juin prochain, Kylian Mbappé se retrouve forcément au centre de l’attention à l’occasion de la double confrontation entre le PSG et le Real en Ligue des champions. L’attaquant de 23 ans est autorisé à négocier et à signer un contrat avec son futur club et l’équipe merengue figure parmi ses principaux prétendants. Invité ce lundi de RMC, à la veille du huitième de finale aller (21h), David Ginola a regretté de ne pas voir Paris tout faire pour sécuriser l’avenir de la star tricolore.

"Tu ne peux pas décider de garder un joueur qui ne veut pas rester et qui veut partir la saison prochaine au Real Madrid. Tu ne peux pas rester dans un club si tu as envie d’aller dans un autre. Selon moi, si dans sa tête il a décidé véritablement d’aller au Real Madrid, c’est terminé pour Paris, a lancé l’ex-joueur francilien dans l’émission Rothen s’enflamme. Maintenant on n’en est pas certain et les négociations sont en cours. Ce qui me dérange le plus, c’est que le PSG ne fasse peut-être pas plus pour conserver Kylian Mbappé. L’avenir du PSG, c’est avec un jeune joueur comme Kylian Mbappé. C’est avec lui que tu vas construire."

Ginola: "Il faut faire l’effort pour le garder"

Fort du soutien des propriétaires qatariens, le PSG peut se targuer d’avoir attiré les plus grandes stars de la planète football. Mais plutôt que de dépenser des fortunes pour acheter un nouveau joueur, la direction francilienne devrait plutôt tout miser pour prolonger Kylian Mbappé selon David Ginola.

"Admettons qu’il parte à Madrid et que le PSG retrouve le Real Madrid en Ligue des champions dans les années à venir, et que tu vas jouer contre un joueur que tu avais au club et que tu aurais pu garder avant de finalement le laisser partir. Et s’il te marque deux ou trois buts chaque saison en Ligue des champions, cela peut poser problème. Pour le PSG qui, aujourd’hui, peut se permettre financièrement d’acheter n’importe qui…il faut faire l’effort pour le garder."

Paris s’est totalement trompé en prolongeant pas Mbappé

David Ginola a surtout fustigé les choix de la direction parisienne qui n’a pas réussi à prolonger Kylian Mbappé avant de se retrouver dans une telle situation. Déjà cadre de l’équipe à 23 ans, le Français n’aurait jamais dû arriver dans sa dernière année de contrat à Paris.

"Si Kylian Mbappé ne veut pas prolonger et quitte le PSG, c’est donc qu’il ne fonde plus d’espoir sur le club, a encore estimé l’ancien milieu offensif. Cela voudrait dire que le club ne sera plus, selon lui, à la hauteur de ses ambitions."

Et de conclure sur l’absence d’une prolongation il y a deux ans: "Je pense que c’est une grosse erreur. C’est une erreur fondamentale qu’il y a eu au sein du PSG de ne pas avoir sécurisé Mbappé. […] Messi à 34 ans ne va pas réécrire son histoire avec Paris, mais Mbappé commence à écrire son histoire avec le PSG. Il faut le sécuriser pour que cette histoire continue."