PSG-Real: que cache le dîner annulé entre Al-Khelaïfi et Perez?

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, devait dîner Florentino Perez, son homologue du Real Madrid, lundi à la veille du 8e de finale aller entre les deux équipes (21h, sur RMC Sport). Le rendez-vous a été reporté sur fond de jeu diplomatique.

Le choc entre le PSG et le Real Madrid se joue aussi en dehors du terrain. Les deux monstres du football européen lancent leur huitième de finale, ce mardi avec l’aller au Parc des Princes (21h, sur RMC Sport) dans un contexte brûlant en coulisses. Leurs positions politiques divergent notamment sur la gouvernance du football européen: Florentino Perez, président du Real ne s’est toujours pas retiré du projet de Super League européenne quand Nasser Al-Khelaïfi, son homologue parisien, s’est mué en partenaire privilégié de l’UEFA en prenant les commandes de l’ECA.

Un autre dossier tend encore plus les relations entre les deux: l’avenir de Kylian Mbappé, que le Real compte attirer libre l’été prochain alors que Paris espère prolonger. C’est dans ce climat que Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Perez devaient se retrouver autour d’une table, comme cela est la tradition avant chaque match en Ligue des champions. Rendez-vous était pris lundi soir chez le célèbre chef Guy Savoy mais le dîner a finalement été annulé, avant d’être reporté.

"Un petit jeu diplomatique entre les deux clubs"

"La tradition en Ligue des champions est qu'il y ait un repas entre les dirigeants, rappelle Fred Hermel, spécialiste du foot espagnol pour RMC Sport, ce mardi dans Apolline Matin. Le club qui accueille invite le club qui visite. Alors que Florentino Perez était déjà sur le sol français, le dîner a été annulé, finalement reporté à ce midi, a priori. On voit qu'il y a un petit jeu diplomatique entre les deux clubs. Les relations ne sont pas au beau fixe. Le Real Madrid, c'est un peu un Etat dans l'Etat en Espagne et le PSG est un club qui appartient à un Etat, le Qatar. On est dans de la géo-politique."

La raison est simple, selon lui. "Derrière cette double confrontation, il y a l'arrivée de Kylian Mbappé, qui n'a pas prolongé avec le PSG, conclut-il. Si tout se passe bien, il arrivera gratuitement au Real Madrid le 1er juillet prochain. Entre les deux clubs, il y a sûrement des tensions."