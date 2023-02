PSG: une erreur de traduction d’un message de Mbappé agite Manchester United

Un message banal posté par Kylian Mbappé sur Instagram mardi après PSG-Bayern (0-1) a été mal traduit en anglais au point de provoquer un emballement du côté de Manchester United.

Kylian Mbappé (24 ans) a diffusé son appel à l’union sacrée sur les réseaux sociaux après la courte défaite du PSG face au Bayern (0-1), mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Comme il l’avait fait devant les médias en assurant que rien n’était joué et que le PSG était toujours favori, l’attaquant a posté un message du même genre sur son compte Instagram quelques heures plus tard: "tout reste à faire", a écrit le joueur en français en ajoutant les couleurs rouge et bleue du PSG ainsi que le nom du club.

L'erreur de traduction en anglais du message de Mbappé © Capture Instagram

Un message tout à fait banal qui a pourtant provoqué une certaine agitation dans le nord de l’Angleterre. La traduction proposée en anglais dit en effet tout autre chose: "All that remains to be done. Manchester United’s team is now on PSG." Si la première partie de la phrase correspond au message de Mbappé, la deuxième partie ("l’équipe de Manchester United est désormais au PSG") n’a jamais été écrite par l’international français et s’est retrouvée ajoutée par l’outil de traduction.

Un message de Rashford alimente l'emballement

Il n’en fallait pas plus pour susciter la curiosité des fans des Red Devils, alimentée par un message de Marcus Rashford (des émojis flamme). Certains se sont mis à rêver d’une signature de la star française l’été prochain quand d’autres y ont vu une manière de rebondir sur l’actualité qui lie indirectement les deux clubs.

Des investisseurs qataris vont en effet formuler une offre de plus de cinq milliards d’euros pour le rachat de Manchester United dans les prochaines heures. L’émir du Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, qui détient le PSG depuis 2011, pousse pour cette acquisition qui sera pas pilotée directement par le fonds souverain pour éviter de se mettre en faute avec le règlement de l’UEFA qui interdit à deux clubs d’un même propriétaire de disputer la même compétition européenne.

Selon nos informations, l’offre qatarie pour le rachat de Manchester United ne sera ainsi pas transmise directement par Qatar Investement Authority (QIA), le fonds d’investissement souverain du Qatar, qui possède déjà le PSG depuis l’été 2011, via sa filiale Qatar Sports Investements (QSI) qui reste "pleinement engagé" avec le club parisien. Pour racheter Manchester United, le Qatar tente de réaliser un montage avec un fonds indépendant, ce qui lui permettrait de respecter les règles édictées par l’UEFA. Le message de Mbappé ne disait rien de tout ça mais, contra sa volonté, il a tout de même réussi à enflammer l’Angleterre.