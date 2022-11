Real-Celtic: bonne nouvelle pour les Bleus, Benzema a rejoué

Après avoir manqué les trois derniers matchs du Real Madrid sur blessure, Karim Benzema est entré en jeu ce mercredi en Ligue des champions. Rassurant à l'approche du Mondial.

A trois semaines du Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre), c’est évidemment une bonne nouvelle pour Didier Deschamps.

Débarrassé de ses douleurs à la cuisse, Karim Benzema a retrouvé les terrains ce mercredi. Remplaçant au coup d’envoi, il est entré peu après l’heure de jeu, à la place de Vinicius Junior, lors de la large victoire du Real Madrid face au Celtic Glasgow (5-1), à l’occasion de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Un succès synonyme pour le club merengue de première place du groupe F, et d'un tirage a priori plus favorable en huitièmes.

Une entrée rassurante

S’il n’a pas marqué, le Ballon d’or est apparu en jambes et s’est procuré quelques occasions. "Benzema n'a pas joué parce qu'il ne se sentait bien. Il a connu deux-trois pépins cette saison, mais ce n'est plus un gamin, il a 34 ans, il prend vraiment soin de son corps... Mais parfois, tu n'es pas disponible. Cela n'a rien à voir avec la proximité du Mondial. Pour arriver bien au Mondial, un joueur doit jouer pour rester en condition. Ce sera à moi de décider s'il commence sur le banc ou dans le onze", avait expliqué Carlo Ancelotti avant cette rencontre.

Benzema, freiné par plusieurs petits pépins physiques depuis le début de la saison, avait raté les trois derniers matchs du Real avant la réception du Celtic. Il espère maintenant enchaîner dès lundi sur le terrain du Rayo Vallecano puis jeudi prochain contre Cadix, en Liga. Deux rendez-vous pour monter en puissance à l'approche du Mondial.