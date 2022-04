Real-Chelsea: quand Azpilicueta, remplaçant, met un coup à Lucas Vazquez… sur le bord du terrain

Cesar Azpilicueta a été averti alors qu’il était remplaçant, mercredi lors du quart de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea (2-3, a.p.) pour avoir touché Lucas Vazquez sur le bord du terrain.

Cesar Azpilicueta ne lâche rien, même avec une chasuble de remplaçant sur le dos. Relégué sur le banc pour le quart de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea (2-3, a.p.), le défenseur espagnol a vécu le match comme s’il y participait. Il a même écopé d’un carton jaune pendant la prolongation (113e) alors qu’il n’était pas entré en jeu. L’ancien Marseillais s’est en effet précipité en direction de Lucas Vazquez qui voulait récupérer le ballon pour le remettre en jeu.

Cesar Azpilicueta © RMC Sport

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les quarts de finale de la Ligue des champions

Le semelle de Cesar Azpilicueta sur Lucas Vazquez © RMC Sport

Tout en le ceinturant, il lui a aussi écrasé le pied gauche avec ses crampons, envoyant le latéral droit au sol. Azpilicueta a eu le droit à une remontrance de l’arbitre et à un carton jaune pour cet excès d’engagement sur le bord du terrain. Et cela a bien agacé "Azpi" à un moment tendu du match puisque son équipe, qui a longtemps cru à la remontada, était menée. Thomas Tuchel a également été averti sur cette action pour avoir contesté la décision de l’arbitre de ne pas accorder un coup franc à son équipe après une charge de Rodrygo sur Antonio Rüdiger qu’il jugeait irrégulière.

La scène entre Azpilicueta et Vazquez ne l’a pas davantage amusé même si les deux joueurs se connaissent bien puisqu’ils se sont côtoyés en sélection espagnole. Mais ils étaient adversaires mardi soir. Et le Madrilène en est sorti vainqueur.

A l’issue de la rencontre, Tuchel a d’ailleurs pesté contre le comportement de l’arbitre, notamment pour sa proximité avec Carlo Ancelotti. "J'ai été déçu que l'arbitre ait passé du bon temps avec Carlo, a-t-il indiqué. Quand j'ai voulu aller dire merci, il souriait et riait avec l'entraîneur adverse. Je pense que ce n'est pas le bon moment pour faire ça après le coup de sifflet final, après 126 minutes d'une équipe qui a donné son cœur. Quand vous allez voir un arbitre et que vous le voyez sourire et rire avec l'autre entraîneur, c'est le mauvais moment. Je lui ai dit ça. Ce pas seulement aujourd'hui."