Real-City: Courtois a senti "la peur" des Mancuniens et en remet une couche sur le PSG

Le Real Madrid a arraché sa qualification pour la finale de la Ligue des champions en éliminant Manchester City en prolongation (3-1). Thibaut Courtois a savouré le scénario renversant des Merengue.

Ce Real Madrid est irrationnel. L’analyse de son parcours en Ligue des champions échappe à toute réflexion reposant sur des faits. Comme face au PSG et comme face à Chelsea, les Merengue se dirigeaient vers une élimination dans un Bernabeu résigné. Mais quelque chose d’indicible existe dans cette formation du toujours zen Carlo Ancelotti. Alors que les Cityzens disposaient d’un avantage de deux buts sur l’ensemble de la confrontation à la 89e minute, Rodrygo a inscrit un doublé étonnant en 90 secondes, avant que Karim Benzema n’offre la qualification au Real en prolongation sur penalty.

>> Ligue des champions: revivez Real-City (3-1)

Une rencontre qui s'est jouée dans les têtes assure Thibaut Courtois : "C’était dingue. On y croit même à 1-0. On n’était pas vraiment bien, puis arrive le 1-1 et on voit qu’ils ont peur. Je ne peux pas l'expliquer, c'est incroyable. Après l’égalisation, Paris l’a eu aussi, c’était la même chose, on savait qu’on avait le momentum (la dynamique)", a savouré le Belge au micro de Canal +.

"On va tout donner en finale"

Courtois a poursuivi en faisant part de son émotion au terme de cette qualification renversante : "Des équipes comme City, avec Guardiola, ont un style. Nous c’est plus un bloc, offensif et défensif, et on s’entraîne tactiquement. C’est incroyable les émotions. Vivre ça, c’est incroyable. C’est pour ça qu’on devient joueur de foot et qu’on rêve d’être dans des clubs comme ça. On va tout donner en finale, ça va être dur. On l’a déjà fait trois fois, on espère qu’on va le faire quatre fois."

Rendez-vous désormais le 28 mai au Stade de France face à Liverpool pour une finale de Ligue des champions alléchante.