Real-City: Guardiola confie son admiration pour Ancelotti

Avant la demi-finale retour de Ligue des champions qui va opposer le Real Madrid de Carlo Ancelotti au Manchester City de Pep Guardiola mercredi (21h, sur RMC Sport), l'entraîneur espagnol a dit tout le bien qu'il pensait de son homologue, titré samedi en Liga.

Pep Guardiola voue un respect éternel à la carrière de Carlo Ancelotti. Le technicien italien est devenu samedi le premier entraîneur à remporter les cinq grands championnats: il a gagné en Italie avec l'AC Milan (2004), vaincu en Angleterre avec Chelsea (2010), triomphé en France avec le PSG (2013) et en Allemagne avec le Bayern (2017), avant de régner sur l'Espagne. "Je l'ai félicité pour ce titre la semaine dernière", a expliqué Guardiola à la veille d’affronter cet entraîneur qu’il "admire", ce mercredi (21h), en demi-finale retour de la Ligue des champions (4-3 pour Manchester City à l’aller).

Le Real de Carlo Ancelotti, un cocktail gagnant

"Il a été partout dans le monde, dans de grands pays de football et des équipes fantastiques, a souligné l’ancien coach du Barça. C'est toujours incroyablement dur, le football est vraiment bon. C'est une personne exceptionnelle. Je l'ai rencontré il y a des années et chaque fois que je suis avec lui, il est calme, il contrôle parfaitement ses émotions." Cette saison, le sorcier Ancelotti (bientôt 63 ans) a réussi à construire un cadre sain en bâtissant un édifice solide autour des tauliers que sont Thibaut Courtois, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, et Karim Benzema.

Le technicien italien a élaboré un cocktail gagnant, avec l'éclosion de Vinicius et Eduardo Camavinga, la confirmation d'Eder Militao et de Ferland Mendy, et l'intégration réussie de David Alaba. Sous ses ordres, le Real s'est emparé de la première place dès la 3e journée de championnat le 28 août, et ne l'a plus quittée pour finir par en faire son trône. Désormais roi d'Espagne, le Real rêve plus grand. Avec 13 titres, l’Europe est leur royaume. Ils ambitionnent de renverser le rival Manchester City mercredi au Bernabéu et s'octroyer une chance d'ajouter une quatorzième couronne continentale à leur collection.