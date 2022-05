Real-City: Alaba forfait pour la demi-finale retour

Touché à l'adducteur, David Alaba ne s'est pas entraîné avant la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City (mercredi sur RMC Sport). L'international autrichien ne fera pas partie du groupe madrilène.

Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. À la veille de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City, le défenseur autrichien n'était pas présent lors de la dernière séance d'entraînement et sera forfait pour la réception des Citizens ce mercredi (21 heures sur RMC Sport 1). Gêné par ses adducteurs, l'ancien joueur du Bayern était titulaire lors du match aller à l'Etihad mais il sera en tribune, malgré un travail important avec le staff médical des Merengue pour revenir dans les temps.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder Real Madrid-Manchester City

Nacho favori pour le remplacer

En son absence, Nacho prendra place en défense centrale aux côtés d'Eder Militao. "Alaba n'est pas prêt. Il est important, mais Nacho va très bien et il va bien faire demain (mercredi)", a confié Carlo Ancelotti en conférence de presse. Pour ce rendez-vous crucial à Bernabeu, l'entraîneur madrilène devra également se passer d'Isco, Gareth Bale et Eden Hazard, tous blessés. Le coach italien, fraîchement sacré champion d'Espagne, a laissé entendre qu'il s'imaginait ranger son costume de coach à l'issue de son contrat avec le Real Madrid, qui expire en 2024.

"Après le Real, oui, j'arrêterai probablement, a-t-il déclaré dans une interview à Prime Video, dont les extraits ont été diffusés mardi à la veille de la demi-finale retour contre Manchester City. Si le club me garde dix ans, je m'entraînerai dix ans. Mais j'aimerais être avec mes petits-enfants. Prendre des vacances avec ma femme, il y a tellement de choses à faire, des choses que j'ai laissées de côté et que j'aimerais faire. Aller dans de nombreux endroits où je ne suis jamais allé. Je ne suis jamais allé en Australie. Je ne suis jamais allé à Rio de Janeiro. Rendre visite à ma sœur plus souvent. Malheureusement, ce n'est pas comme si tu pouvais faire ça actuellement, alors le jour où j'arrêterai, j'aurai toutes ces choses à faire."

Ancelotti, adjoint du sélectionneur italien Arrigo Sacchi lors de l'épopée de la Nazionale jusqu'à la finale du Mondial 1994, n'a néanmoins pas exclu de finir sa carrière en prenant les rênes d'une sélection nationale. "Oui, il pourrait y avoir une équipe nationale mais c'est prématuré pour l'instant", a-t-il fait valoir, sans exclure d'entraîner lors du Mondial 2026 en Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis, Mexique).