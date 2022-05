Real-City: Ancelotti un peu plus dans la légende de la Ligue des champions

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti a déjà ajouté un nouveau record à son CV long comme le bras. L’Italien deviendra au Stade de France, le 28 mai contre Liverpool, le premier entraîneur à disputer cinq finales de C1.

Carlo Ancelotti est éternel. S’il a assuré envisager la retraite après son mandat à Madrid, le "Mister" italien, 62 ans, est encore sous contrat jusqu'en 2024 au Real. Avec lequel il est en train, tour après tour, tous plus irréels les uns que les autres, de marquer au fer rouge cette saison de Ligue des champions.

Mais aussi l’histoire de la plus grande des compétitions européennes. Qualifié avec les Madrilènes pour la finale, le 28 mai au Stade de France, Ancelotti s’est offert, en faisant tomber Manchester City mercredi soir en demie (4-3 à l’aller, 3-1 au retour), un nouveau record dans sa compétition préférée.

Ancelotti, déjà le meilleur entraîneur de clubs de l’histoire?

Déjà premier entraîneur de l’histoire à s’être qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions sur quatre décennies différentes (1990-2000-2010-2020), "Carletto" a d’ores-et-déjà ajouté une nouvelle ligne dorée à son CV. L’Italien deviendra fin mai à Paris le premier coach à disputer une cinquième finale de C1, juste devant… Jürgen Klopp (4), qu’il affrontera avec Liverpool, Miguel Munoz (1960, 1962, 1964 et 1966 avec le Real lorsque l’épreuve s’appelait Coupe des clubs champions), Marcelo Lippi (1996, 1997, 1998 et 2003 avec la Juventus) et Sir Alex Ferguson (1999, 2008, 2009 et 2011 avec Manchester United).

Il l’avait déjà jouée avec le Milan (2003, 2005, 2007) et le Real Madrid, lors de son premier passage au club (2014). S’il remporte cette édition, Ancelotti deviendra également, avec quatre titres – après ses deux succès avec le Milan (2003, 2007) et le Real (2014) – l’entraîneur le plus titré de l’histoire de la compétition. Un mois après être devenu déjà le premier coach de l’histoire à remporter les 5 grands championnats (Allemagne, Angleterre, Espagne, France et Italie).