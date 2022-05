Real-City: Chendo, le sosie de Mélenchon sur le banc madrilène qui a enflammé les réseaux sociaux

Sa ressemblance avec Jean-Luc Mélenchon a enflammé les réseaux sociaux français mercredi, lors de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City. Mais au-delà d’être un sosie du leader des Insoumis, Chendo est surtout une légende du club merengue.

En observant de loin, il y a effectivement de quoi douter. Avec ses cheveux grisonnants, ses lunettes de professeur et son costume-cravate ajusté sur une chemise blanche, Chendo ressemble étonnamment à Jean-Luc Mélenchon. En plus jeune. Le délégué du Real Madrid a dix ans de moins que le leader des Insoumis, mais avec son look similaire, l’Espagnol n’a pas manqué de faire réagir les réseaux sociaux français, mercredi, lors de la demi-finale retour de Ligue des champions face à Manchester City (3-1, ap).

"Pourquoi Mélenchon est assis sur le banc du Real?", "Je savais pas que Mélenchon était devenu l’assistant d’Ancelotti", "Apparemment, Mélenchon a fait une alliance avec le Real"… les blagues ont fusé toute la soirée sur Twitter. De quoi offrir à Chendo une improbable notoriété dans l’Hexagone.

A 60 ans, le dirigeant du club merengue n’est pourtant pas un inconnu dans le monde du ballon rond. A Madrid, Miguel Porlan Noguera (son nom complet) est même une véritable légende.

Près de 500 matchs sous le maillot merengue

Formé à la Castilla, l’ancien latéral droit a effectué toute sa carrière au sein de la Maison Blanche. Après avoir débuté avec l’équipe professionnelle à l’âge de 23 ans, il a disputé près de 500 matchs sous le maillot du Real, entre 1982 et 1998. En seize saisons, il a entre autres remporté une Ligue des champions, sept Liga et deux Coupe d’Espagne. Réputé pour son volume de jeu, sa grinta et son goût de l’effort, l’ex-international espagnol (26 sélections) a laissé d’excellents souvenirs à Bernabeu.

Les socios se rappellent notamment de la victoire du Real Madrid face à Naples, le 16 septembre 1987, en phase de poules de C1 (2-0). Une soirée lors de laquelle Chendo avait muselé Diego Maradona, alors au sommet de son art. Le natif de la région de Murcie (au sud de l’Espagne) s’était même permis de coller un petit pont à la star argentine. De quoi gagner durablement les cœurs. En attendant de se lancer un jour en politique?