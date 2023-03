Ligue des champions: l'énorme carton de Manchester City contre Leipzig, avec un Haaland record

Manchester City a signé une grosse performance collective pour l'emporter ce mardi contre Leipzig (7-0) lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions (1-1 à l'aller). Auteur d'un quintuplé historique, Erling Haaland a guidé le club anglais vers le prochain tour.

Il ne fallait pas titiller Erling Haaland. Fantomatique lors du match aller en Allemagne et muet en C1 depuis le 5 octobre, le Norvégien a marqué de son empreinte le huitième de finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et Leipzig à l'Etihad Stadium ce mardi. Auteur d'un quintuplé en moins d'une heure, Haaland a brillé et grandement contribué au large succès de l'équipe entraînée par Pep Guardiola (7-0).

Après un début de match parfaitement maîtrisé par les Skyblues, la défense du RBL a d'abord semblé faire le dos rond. Mais un coup de pouce arbitral, a fait basculer cette rencontre au milieu de la première période. Après une main (réelle mais qui semblait involontaire) de Benjamin Henrichs, l'arbitre Slavko Vincic a sifflé un penalty. Sans trembler, Erling Haaland a transformé et lancé son récital.

>> Manchester City-Leipzig (7-0)

Haaland chipe un record à Mbappé

Après avoir tenu 22 minutes jusqu'à l'ouverture du score par le Norvégien, la défense de Leipzig s'est ensuite effondrée. Dans la foulée du premier but, une lourde frappe de Kevin De Bruyne repoussée par la barre transversale a permis à Erling Haaland de doubler la mise de la tête.

Grâce à son doublé, Erling Haaland a atteint la barre des 30 buts en Ligue des champions. Le tout en seulement 25 apparitions dans la prestigieuse compétition soit un record.

Le buteur de Manchester City est devenu le plus jeune joueur à atteindre ce pallier devant Kylian Mbappé. Mais ce record de précocité n'a pas été le dernier de la riche soirée.

Un quintuplé en 57 minutes et plusieurs record pour Haaland

Efficace pour suivre après une tentative d'un coéquipier, le "Cyborg" l'a encore été à quelques instants de la mi-temps en reprenant à bout portant un coup de tête de Ruben Dias renvoyé par le poteau de l'infortuné Janis Blaswich. Accrochés à l'aller par une valeureuse équipe allemande, les Skyblues ont cette fois éteint tout suspense dès la pause. Après le retour des vestiaires, Ilkay Gundogan a encore un peu plus alourdi la marque d'une jolie frappe croisée.

Une petite parenthèse dans le récital européen signé par Erling Haaland ce mardi à Manchester. Peu après le but de son coéquipier allemand, le buteur passé par Dortmund et Salzbourg a encore ajouté deux buts à son total. Ce mardi, le joueur de 24 ans a rejoint Lionel Messi (avec le Barça en 2012) et Luiz Adriano (avec le Shakthar Donestk en 2014) parmi les trois joueurs à avoir inscrit un quintuplé en Ligue des champions. Mais le joueur de City a eu besoin de moins de temps pour planter ses cinq banderilles.

En ajoutant à cela le record du but plus grand nombre de buts marqués en une seule saison pour le club anglais, Erling Haaland s'est donc emparé (ou a égalé) cinq records grâce à son quintuplé européen.

S'il a rapidement été remplacé sous les applaudissements du public, on regrettera presque de ne pas l'avoir vu rester un peu plus longtemps sur la pelouse pour essayer de tromper une sixième fois le gardien de Leipzig. Une sixième but qui aurait définitivement écrit l'histoire de la Ligue des champions et la légende dorée de Erling Haaland.

Manchester City a marqué les esprits

Si Kyle Walker et surtout le duo composé de Phil Foden et Riyad Mahrez n'ont pas débuté, le génial norvégien a fait tout ce qu'il fallait pour offrir un huitième retour tranquille aux Citizens. Kevin De Bruyne a fini le travail dans les dernières minutes de la rencontre pour envoyer les Skyblues au spetième ciel.

Direction les quarts de finale pour l'équipe anglaise et si Erling Haaland conserve cet état de forme, il sera difficile de l'arrêter. Et qui sait, le record de Cristiano Ronaldo avec 17 buts sur une saison en Ligue des champions pourrait tomber. Avec son fantastique quintuplé, Erling Haaland est en est 10.