Real Madrid: Benzema dépasse Raul et Sergio Ramos en Ligue des champions

Karim Benzema (35 ans) est devenu le joueur du Real Madrid à avoir disputé le plus de matchs de Ligue des champions dans l’histoire du club, lors du quart de finale retour sur le terrain de Chelsea (0-2), mardi.

Karim Benzema n’a pas marqué mardi sur le terrain de Chelsea (0-2). Mais l’attaquant français est tout de même entré un peu plus dans l’histoire du Real Madrid en devenant le joueur comptant le plus de matchs en Ligue des champions avec les Merengues. Le Français a joué sa 131e rencontre avec le Real lors du quart de finale retour, dépassant ainsi Raul (130) et Sergio Ramos (129).

Devant Raul et Sergio Ramos

L’attaquant français, arrivé au club en 2009 en provenance de Lyon, n’en finit plus d’écrire sa légende avec le Real, dont il est le deuxième meilleur buteur en Ligue des champions (78) derrière Cristiano Ronaldo (105). Il s’est récemment offert deux nouveaux records: celui du triplé le plus rapide (en sept minutes) début avril lors de la large victoire contre Valladolid (6-0) et celui du meilleur buteur de l’histoire du club en Liga en détrônant Raul (228, contre 233 pour Benzema).

Mardi soir à Londres, le Français s’est montré assez discret en pointe après avoir marqué au match aller. Mais le Real a plutôt maitrisé la rencontre malgré une première période plutôt à l’avantage de Chelsea. Le tenant du titre n’a pas vraiment tremblé et attend de connaitre son prochain adversaire qui sera le vainqueur du match entre le Bayern Munich et Manchester City. Carlo Ancelotti, qui va devenir l’entraîneur à avoir dirigé le plus de matchs de C1 en demi-finales, s’est réjoui de cette solidité défensive.

"L'équipe est très bonne en ce moment, s’est réjoui Carlo Ancelotti à l’issue de la rencontre. Atteindre une autre demi-finale est spectaculaire et rêver de gagner la 15e... imaginez. Nous sommes très heureux. C'est une fierté. On fait la différence quand il y a un engagement défensif. Nous marquons la qualité par là, l'engagement collectif. Après avoir encaissé deux buts dans les 10 premières minutes à Anfield (en 8es de finale aller, ndlr), nous avons corrigé les choses."